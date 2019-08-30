От Краснодара планируют построить прямую трассу до Крымского моста

Минтранс РФ и госкорпорация Росавтодор обсуждают возможность строительства новой прямой трассы от Дальнего Западного обхода Краснодара до Крымского моста. Это связано с тем, что существующие автодороги не справляются с потоком машин, движущихся по направлению к Крыму.

Как сообщили собеседники «Ведомостей» в властных структурах, новая бесплатная скоростная трасса должна пройти южнее существующей автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и севернее трассы А-146 Краснодар — Новороссийск, переходящей в трассу А-290 Новороссийск — Керчь. Это сегодня две магистрали, ведущие от столицы Кубани к Керченскому мосту. Протяженность новой автодороги должна составить 148 км, что на два километра меньше, чем трасса до моста через Славянск-на-Кубани. Планируется, что новую трассу могут построить к 2022 году.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Дальний Западный обход Краснодара начнут строить осенью 2019 года. Он свяжет трассы М-4 «Дон» и А-289. Автомобилисты, движущиеся по М-4 в сторону Крыма, смогут объехать городскую агломерацию Краснодара, а также зоны перспективной застройки. На дороге протяженностью чуть более 50 км будет четыре полосы движения, три транспортные развязки, четыре моста, десять путепроводов. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. По предварительным оценкам, в перспективе 15-20лет преимущественно за счет крымского транзита трафик на участке от Дальнего Западного обхода Краснодара до Славянска-на-Кубани может увеличиться в два-три раза, а на участке от Славянска-на-Кубани до хутора Белого — в три-четыре.

Дмитрий Михеенко