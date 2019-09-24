Электронным подписям поменяют нормативы

Реформа цифровой подписи разделила бизнес и власть. Накануне в Госдуме прошли слушания законопроекта, который должен сделать электронный инструмент более безопасным для пользователей и недоступным для мошенников. Предполагается, что выдавать цифровые подписи юридическим лицам и предпринимателям будет Федеральная налоговая служба, а не частные удостоверяющие центры. Кроме того, предпринимателям для оформления сделок придется предоставлять не одну, а две цифровые подписи: от компании и от себя лично. Бизнес выступает против. Помогут ли такие меры в борьбе с мошенниками? Выяснял Александр Рассохин.

История Ольги из Омска показательно констатирует, что цифровые подписи в России далеки от совершенства. Бизнесом девушка никогда не занималась, но. к своему удивлению, минувшей весной узнала, что на ее имя зарегистрированы пять компаний. Мошенники сделали это с помощью цифровой подписи, которую обманным путем оформили на Ольгу. После провели фиктивные сделки и незаконно возместили из бюджета НДС на 50 млн руб. Девушка не сомневается, что, если бы сертификат подписи выдавала налоговая, а не частные компании, такой ситуации не произошло бы: «Крупный удостоверяющий центр разрешил фирме-однодневке выдавать ЭЦП, и, видимо, никакого контроля за ними не осуществляет. ЭЦП получали доверенные лица по бумагам, нотариально никак не заверенным: от руки написано — вроде бы как от меня. Сотрудники этих удостоверяющих центров ничего не проверили».

Для борьбы с мошенниками правительство предложило выдавать сертификаты цифровых подписей юридическим лицам и ИП в налоговой службе. А предпринимателям для оформления сделок придется предоставлять сразу две подписи, а не одну, как сейчас.

Законопроект накануне обсуждался на слушаниях в Госдуме. 90% изменений поддержали и бизнес, и эксперты, заверил в интервью “Ъ FM” глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Немногочисленные претензии к документам депутаты обещают принять к сведению и рассмотреть, правда, уже при подготовке законопроекта ко второму чтению, говорит он: «Рынок предлагает сохранить за удостоверяющими центрами право выдавать электронную подпись юрлицам и предпринимателям. Это главное предложение. Ну и дальше техника и процедура выдачи этой подписи».

При этом крупный бизнес неоднократно критиковал инициативу властей, в частности, сотовые операторы, банки и ритейлеры. Главный вопрос — финансовый, подчеркнул директор департамента планирования и развития фонда «Сколково» Сергей Израйлит. Реформа вынудит компании менять инфраструктуру для работы с цифровыми подписями. А это десятки, а порой и сотни миллиардов рублей убытков. «Один из вариантов использования электронной подписи — при подаче отчетности. Организация формирует в “1С” документы и через одного из операторов электронного документооборота отправляет в налоговую и подписывает их электронно-цифровой подписью. Модуль, который обеспечивает подписание, четко зависит от используемого типа электронной подписи. И если вводить любое изменение, этот модуль нужно переделывать»,— считает Сергей Израйлит.

Но главный вопрос, ради которого все затевалось, станут ли цифровые подписи безопаснее? Перестанут ли ими пользоваться мошенники? Все зависит от того, как именно будут выдаваться подписи и насколько тщательно будут проверяться сведения. А кто это будет делать: частные компании или налоговая служба, — вопрос второстепенный, настаивает руководитель центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев: «Ситуация имеет недостатки, и мы ее собираемся лечить как головную боль — отсечением головы. Правильнее, наверно, было бы действовать по-другому.

Мы таким образом убиваем зачатки конкурентного рынка доверенных цифровых сервисов.





На этом мы проиграем в средней и долгосрочной перспективе гораздо больше, на мой взгляд, чем даже если мы выиграем на снижении числа мошенничеств. Мы не развиваем конкурентные цифровые доверенные сервисы, хотя они нужны в экономике».

Законопроект выносили на рассмотрение еще в июле. Но тогда из-за критики предпринимателей, вопрос перенесли на осень. Сейчас, как кажется, парламентарии настроены решительнее. В Госдуме рассчитывают принять законопроект в первом чтении уже в октябре. По информации СМИ, законопроект правительства станет первым шагом к переходу к электронным паспортам, так называемым удостоверениям личности гражданина, которые будут содержать в себе квалифицированную цифровую подпись. Крупный бизнес настаивает, что в итоге затраты бюджета на реформу увеличиваются вдвое, и предлагает сразу внедрять электронные паспорта. Ожидается, что бумажные паспорта прекратят выдавать не ранее 2023 года.