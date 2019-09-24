Воровавшую деньги начальницу почтамта на Кубани уволили из Почты России

Почта России уволила начальницу почтамта в станице Азовской Северского района, которая подозревается следственными органами полиции в присвоении более 800 тыс. руб. Как сообщили в УФПС Краснодарского края, факт воровства денег бывшим работником почтового отделения был выявлен службой безопасности почтамта в результате внутренней служебной проверки.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что ранее в дежурную часть полиции поступило девять заявлений от жителей станицы Азовской, в которых одни заявители сообщили, что им не выплатили в срок пенсию, другие пояснили, что внесли оплату за коммунальные услуги, но платеж так и не поступил в организации. Выяснилось, что начальница почтамта в течение двух лет похищала деньги из кассы отделения связи. Уголовное дело в отношении 37-летней женщины передано в Северский районный суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в Почте России, в настоящее время предприятие принимает конкретные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы и продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом. К сотрудникам, работающим с денежными средствами, предъявляются повышенные требования при приеме на работу в систему связи.

Василий Хитрых