Начальница почтамта на Кубани присвоила свыше 800 тысяч рублей

В суд Северского района Краснодарского края направлено уголовное дело в отношении 37-летней начальницы отделения почтовой связи станицы Азовской. Она обвиняется в присвоении денежных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, ранее в дежурную часть полиции поступило девять заявлений от жителей станицы Азовской, в которых одни заявители сообщили, что им не выплатили пенсию в срок, другие пояснили, что внесли оплату за коммунальные услуги, но платеж так и не поступил в организации. Общая сумма ущерба составила более 800 тыс. руб.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что начальница почтамта в течение двух лет похищала из кассы отделения связи деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению.

В настоящее время обвиняемая в ожидании суда находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Василий Хитрых