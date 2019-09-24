Скворцова сообщила о росте продолжительности жизни россиян почти на восемь лет

Продолжительность жизни россиян за последние 20 лет увеличилась почти на восемь лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она отметила, что материнская смертность за этот же период снизилась почти в пять раз, а младенческая — в 3,6 раза.

«Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении»,— сказала министр на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН (цитата по «Интерфаксу»). Она подчеркнула, что Россия видит сегодняшние недостатки в этой сфере. «Мы с ними боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно»,— заявила госпожа Скворцова.

Ранее Росстат сообщил, что количество россиян старше 100 лет увеличилась с 7718 человек в 2009-м до 20 582 человек на начало 2019 года. При этом женщин-долгожителей в 2,5 раза больше, чем мужчин.

Согласно утвержденному нацпроекту «Демография», запущенному в этом году, к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. В 2018 году, по оценкам Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года, достигнув своего исторического максимума.

О том, какие инструменты необходимы для снижения смертности пожилых россиян,— в материале “Ъ” «Успеть за 48 часов».

О планах правительства на продвижение стандартов активного долголетия — в материале “Ъ” «Концепция прикажет долго жить».