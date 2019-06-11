Успеть за 48 часов

Для достижения целей по росту продолжительности жизни правительство РФ будет, в частности, расширять программы медицинского и социального ухода за пожилыми людьми. Во всем мире одна из самых опасных ситуаций для людей старшего поколения — падение, ведущее к переломам, а следовательно, потере самостоятельности и полноценной активной жизни. Этой угрозы можно и нужно избежать, однако необходимо не только введение программ профилактики падений, но и изменение подхода к лечению тех, кто уже эту травму получил.

По оценкам компании Johnson & Johnson, являющейся одним из мировых лидеров в производстве хирургического инструментария для лечения травм и переломов и накопившей огромный мировой опыт по усовершенствованию моделей такого лечения, своевременное реагирование и использование золотых стандартов хирургического лечения переломов поможет спасти тысячи жизней пожилых россиян в год, вернет им трудоспособность и самостоятельность.

В нынешнем году существенную часть повестки Санкт-Петербургского экономического форума заняло обсуждение работы правительства в ходе первого года реализации национальных проектов. Они, напомним, были составлены для достижения целей развития страны, заданных майским указом президента Владимира Путина в 2018 году. Один из нацпроектов под названием «Демография» посвящен снижению смертности и росту продолжительности жизни населения РФ — в частности, особое внимание в нем отведено различным формам оказания медицинской и социальной помощи пожилым. Это обусловлено тем, что уже сейчас каждый четвертый человек в РФ находится в возрасте старше трудоспособного, а к 2035 году их доля среди остальных категорий населения достигнет 30% и составит 43,3 млн человек.

Так, в частности, федеральный проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография» помимо других инициатив предусматривает программу профилактики падений и переломов людей старшего возраста. Уже в текущем году программу запускают в семи пилотных регионах: Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской и Белгородской областях, а также в Пермском крае и Башкирии, а в 2020-м уже более чем в 60 регионах РФ. Об этом “Ъ” рассказала главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. «Падение считается одним из основных гериатрических синдромов и занимает лидирующее место среди причин смертности и инвалидизации у пожилых»,— говорит она. В документе, разработанном Российской ассоциацией геронтологов и гериатров совместно с геронтологическим научно-клиническим центром РНИМУ им. Н. И. Пирогова, говорится, что, по оценкам ВОЗ, треть людей старше 65 лет падают ежегодно, а более половины из них — повторно. В целом каждые десять лет частота переломов у лиц старше 50 лет увеличивается вдвое.

Таким образом, профилактика падений среди пожилых имеет огромное значение, однако если предотвратить травматичную ситуацию все же не удалось, необходимо изменить подход к лечению ее последствий. Для этого в регионах будут создавать службы «тревожной кнопки» и реагирования на падения пожилых людей. Их планируют организовать на основе скорой помощи с привлечением травмпунктов, гериатрических и реабилитационных центров. Цель таких служб — максимально ранняя диагностика и эффективная помощь при переломах, которые являются частным последствием падений.

Один из самых тяжелых и распространенных среди населения старше трудоспособного вид переломов — переломы проксимального отдела бедра (ППОБ), рассказывает управляющий директор направления медицинских изделий и оборудования ООО «Джонсон & Джонсон» Юлия Маркова. В ходе своего выступления на ПМЭФ она привела расчеты, полученные компанией на основании экстраполяции данных мировых регистров таких больных. Они показывают, что в РФ в год происходит 132 тыс. таких переломов, что превышает показатели других наиболее распространенных заболеваний для пожилых — инфаркта миокарда (в 2016 году — 116,7 тыс. человек), рака легких (в 2016 году — 44,5 тыс. человек) и толстой кишки (в 2016 году — 56,8 тыс. человек). По данным международных исследований, для человека с ППОБ вероятность умереть в течение года может достигать 41–49%, что дает около 42 тыс. дополнительных смертей в год в РФ. Смертность от переломов шейки бедра складывается из смертности от заболеваний, которые развиваются у пациентов вследствие переломов и отсутствия мобильности: тромбозы, пневмонии, сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому эти цифры скрыты внутри общей статистики смертности этой возрастной группы. «Оценка показывает, что смертность вследствие ППОБ сопоставима с аналогичными показателями смертности от инфаркта (в 2016 году — 51,9 тыс. человек) и превышает значения для рака молочной железы (в 2016 году — 17,8 тыс. человек) и рака легкого (в 2016 году — 38,7 тыс. человек)»,— сообщила в своем выступлении Юлия Маркова. Понимание общей причины этой группы смертей пожилых пациентов и воздействие на нее позволят существенно снизить показатели смертности и кардинально улучшить перспективы качественной жизни пожилых пациентов.

Одна из причин таких высоких показателей смертности от ППОБ — несовершенство системы своевременного и современного его лечения. «В развитых странах доля оперативных хирургических вмешательств в течение 24–48 часов в таких случаях достигает 98%»,— отметила Юлия Маркова. В РФ же специализированное лечение таких пациентов по большей части не происходит вообще (60%), а существенную часть лечат в рамках консервативного подхода (20%), эффективность которого значительно ниже.

Так, по данным мировых клинических исследований, смертность в течение первого года почти в два раза выше при консервативном лечении по сравнению с хирургическим. Различные осложнения в течение первого года после перелома, такие как пневмонии, развиваются в два с половиной раза чаще, а тромбоз — в девять раз. «Мы должны поменять свое отношение к госпитализациям и операциям у пожилых пациентов и повсеместно оказывать им оперативное лечение, в котором они нуждаются, в самые короткие сроки, а именно в течение первых 24–48 часов после перелома. Именно этот подход является золотым стандартом лечения переломов у пожилых людей во всем мире»,— сообщила Ольга Ткачева.

Проводится же это лечение с помощью высокотехнологичных и высокоэффективных хирургических операций, таких как эндопротезирование тазобедренного сустава и остеосинтез с установкой штифта. Травматологи-ортопеды подчеркивают, что данные виды операций можно и нужно выполнять вне зависимости от возраста пациентов и именно они позволяют уже на следующий день после операции вернуть пациентам возможность ходить. При этом для успеха таких операций и последующего восстановления пожилого пациента важен комплексный подход, который строится на взаимодействии ряда специалистов, таких как хирург, ортопед-травматолог, гериатр, психиатр, терапевт, ЛФК-инструктор и сотрудник службы социальной защиты.

Кроме внедрения системы обязательной госпитализации и сокращения времени от госпитализации до операции потребуется также повышение оснащенности медучреждений инструментом, расходными материалами и медикаментами, внедрение мультидисциплинарного подхода и системы ранней реабилитации, разработка стандартов и преемственности лечения.

Трансформация подходов к лечению пожилых пациентов с переломом бедра потребует дополнительных инвестиций, однако впоследствии эти вложения помимо своей социальной ценности будут иметь еще и положительный экономический эффект для системы здравоохранения. Ведь уйдут в прошлое такие расходы, как лечение осложнений консервативного лечения и вызовы скорой помощи к пожилым людям, остающимся прикованными к кроватям, пособия по инвалидности и другие социально-медицинские расходы, возникающие в таких ситуациях. И, кроме того, отвлечение от трудовой деятельности части населения в лице родственников, вынужденных ухаживать за своими близкими в случае инвалидизации, тоже будет минимизировано.

Анастасия Мануйлова