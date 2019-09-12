Концепция прикажет долго жить

Продвижение в России стандартов активного долголетия предполагает создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, рост их доходов и переориентацию системы здравоохранения на развитие гериатрии и лечение хронических заболеваний. Об этом вчера на совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере заявили эксперты Высшей школы экономики. Чиновников, впрочем, интересовал источник финансирования таких мероприятий — скорее всего, искать средства на новые задачи придется в рамках уже утвержденных бюджетов нацпроектов.

Вчера в ходе заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере эксперты Высшей школы экономики представили концепцию активного долголетия. Документ разрабатывался по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой и должен, с одной стороны, обеспечить пожилым россиянам полноценную жизнь, а с другой — сгладить негативные эффекты от роста их числа для всего общества.

Основой для концепции стали как международные нормативные документы — Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года и Рамочная стратегия активного долголетия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),— так и уже существующая в РФ с 2016 года Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года и нацпроект «Демография». Его цели, напомним, предполагают рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет) и здоровой жизни — до 67 лет.

Активное долголетие, по определению ВОЗ,— это процесс оптимизации возможностей для обеспечения здоровья, участия в жизни общества и защищенности человека с целью повышения качества его жизни в ходе старения.

Чтобы обеспечить его россиянам старше 55 лет, нужно создать систему долговременного ухода и эффективную инфраструктуру соцобслуживания, обеспечить материальное благополучие, развивать гериатрию и управление лечением хронических заболеваний. Именно отсутствие этих элементов в госполитике определяет относительно низкий показатель индекса активного долголетия в РФ (51,4 балла) — в среднем по ЕС он равен 61,9 балла, а лучший показатель составляет 82,9 балла (подробнее про индекс см. “Ъ” от 20 июля 2018 года).

Как отметил финомбудсмен Юрий Воронин, который сейчас возглавляет рабочую группу по разработке одного из элементов стратегии — долговременного ухода на основе социального страхования, сложно обсуждать мероприятия стратегии без понимания источников их финансирования. «Однако опыт других стран показывает, что, например, в сфере долговременного ухода средства тратятся как государством, так и самими получателями этой услуги»,— отметил он. Глава Минтруда Максим Топилин, в свою очередь, отметил, что правительству, скорее всего, придется рассмотреть возможность субсидирования части мероприятий стратегии в регионах. Замглавы Минфина Алексей Лавров напомнил о перспективах повышения эффективности бюджетных трат как в целом, так и в сфере социального обслуживания пожилых за счет введения нового механизма выбора гражданами поставщиков социальных услуг — социального сертификата (подробнее в завтрашнем “Ъ”). «Однако до сих пор этот документ не принят Госдумой, и здесь нам нужна ваша поддержка»,— отметил он, обращаясь к вице-премьеру.

Поскольку авторы концепции оценивают расходы бюджета РФ только на социальное обслуживание в 0,4% ВВП (оно сконцентрировано именно на пожилых), то, вероятно, стоимость реализации всех мер стратегии могла бы дойти до 1% ВВП. Но ряд названных экспертами мер уже содержится в нацпроектах, в частности, в федеральной программе «Старшее поколение», и предполагает бюджетное финансирование по крайней мере до 2024 года. Поэтому, скорее всего, в ближайшей перспективе речь будет идти только о перераспределении средств на новые мероприятия в рамках уже существующих нацпроектов. Принципиально новые источники финансирования могут появиться только у системы долговременного ухода за пожилыми в форме социального страхования — ими могут стать уже собранные средства Пенсионного фонда или новый дополнительный тариф для работающих (подробнее см. “Ъ” от 27 мая).

Анастасия Мануйлова