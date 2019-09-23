Резолюционный держите шаг

Представители оппозиционных фракций в Алтайском краевом заксобрании, политики и представители муниципалитетов приняли резолюцию, согласно которой гордума Барнаула должна поменять систему выборов мэра с конкурсного отбора на народное голосование. Региональные эксперты считают, что представители оппозиции просто работают на увеличение собственного электорального потенциала. Политологи отмечают, что прямые выборы мэра сохраняются в ряде региональных столиц, но мэры около половины российских городов избраны местными депутатами из списка, сформированного конкурсной комиссией.

23 сентября в парламентском центре Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) прошел круглый стол на тему возвращения прямых выборов мэра Барнаула. На мероприятии собрались около 20 участников: депутаты АКЗС и Барнаульской гордумы от фракций «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ, политики, представители муниципалитетов и научного сообщества. Напомним, 15 августа исполняющим обязанности мэра Барнаула был назначен первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк. Прямые выборы мэра Барнаула были отменены в октябре 2010 года, введена должность сити-менеджера. Последним этот пост занимал Сергей Дугин, в августе он досрочно сложил с себя полномочия сити-менеджера. В начале сентября оппозиционные фракции от АКЗС внесли в парламент законопроект, согласно которому гордуме Барнаула будет дано право выбирать способ избрания главы городского округа — либо всеобщим голосованием, из числа депутатов представительного органа власти, либо из числа сторонних кандидатов на конкурсной основе. Депутаты рассмотрят вопрос на сессии 26 сентября.

Лидер фракции «Справедливой России» в региональном заксобрании Александр Молотов считает, что идея сити-менеджера себя не оправдала: «Постоянные коммунальные аварии, бездумная вырубка зеленых насаждений, заброшенные городские парки и при этом 5 млрд рублей долгов в городском бюджете — вот что представляет собой современный Барнаул». Главный редактор газеты «Новая жизнь Алтая», общественный деятель Константин Емешин полагает, что не нужно ограничивать местное самоуправление. «Если мы все будем ограничивать фильтрами и критериями, мы никогда не придем к демократии»,— предупредил Александр Молотов. «Власть должна избираться, а все эти назначения — технологии правящей партии, стремящейся удержать власть в своих руках, не более»,— считает депутат АКЗС Евгения Боровикова (ЛДПР).

Представители «Единой России» на обсуждение не явились. Корреспонденту “Ъ” председатель Барнаульской гордумы и член фракции ЕР Галина Буевич заявила, что для избрания главы Барнаула сейчас логичнее использовать действующие механизмы: «На изменение процедуры выборов может уйти больше года, а руководитель городу нужен сейчас. Гордума при принятии решений не может опираться просто на чьи-то слова. Должен поступить официальный запрос, но его не было ни от депутатов, ни от общественных организаций, ни от населения».

По итогам круглого стола участники приняли резолюцию с рекомендацией внести изменения в устав Барнаула, предусматривающие избрание главы города на муниципальных выборах.

В связи с этим они предложили провести публичные слушания о целесообразности поправок. «Череда уголовных дел, связанных с деятельностью "сити-менеджеров", а также их подчиненных в городах и районах края, последовавшие за ними отставки заставляют всех нас вернуться к осмыслению вопросов эволюции и практики местного самоуправления на Алтае»,— говорится в документе.

Напомним, в отношении предшественника господина Дугина Игоря Савинцева, который был первым сити-менеджером Барнаула с 2010 по 2015 год, были возбуждены уголовные дела по двум статьям — халатность и злоупотребление должностными полномочиями, после чего его отстранили от должности.

Политтехнолог Юрий Овиденко полагает, что инициатива оппозиционных фракций не найдет отклика ни у народа, ни у депутатов: «Город обезглавлен, и продвигать такие решения будет непросто». Политолог Андрей Некрасов также считает, что «у населения нет запроса на возвращение прямых выборов мэра»: «Иначе были бы обращения, происходили бы массовые волнения. Продвижение этого законопроекта — искусственно созданная ситуация, цель которой — пиар на благо будущих электоральных кампаний».

Отметим, помимо городов федерального значения прямые выборы сохраняются в ряде областных центров — среди них Новосибирск, Анадырь, Улан-Удэ, Якутск, Хабаровск, Томск. За возвращение выборов выступают в Камчатском и Алтайском крае. В Кемерово прямые выборы главы были отменены в этом году. В 2018 году не была поддержана идея возвращения прямых выборов и депутатами Иркутска. «В некоторых регионах выборы отменяются, в других лоббируется их возвращение, однако, устойчивой тенденции здесь нет,— говорит политолог Александр Пожалов.— Это может оставаться предметом торга между властью и оппозицией, губернаторами и заксобраниями. С учетом роста протестов и прихода в регионы новых губернаторов-технократов, не связанных с местными элитами, возвращение прямых выборов может стать дополнительным фактором риска для глав регионов и вряд ли будет поддержано без установки сверху».

В июне этого года Комитет гражданских инициатив опубликовал доклад «Особенности ротации корпуса мэров в современной России», где сравнил «мэров—народных представителей» и «мэров—профессиональных управленцев». Авторы отмечают, что в 2008 году преобладало прямое избрание жителями глав муниципальных образований, возглавлявших местные администрации (в 73% городов), к 2014 году уже преобладала двуглавая модель сити-менеджера (57% городов), а сейчас «в тренде» избрание главы муниципального образования представительным органом по результатам конкурса (49% городов). Такая система, по мнению экспертов, приводит к снижению стабильности муниципального управления: при прямых выборах мэры занимают должность в среднем пять с половиной лет, тогда как при конкурсном замещении — более 40% мэров находятся в должности от одного до трех лет — меньше стандартного срока полномочий. Из 20 мэров, ставших депутатами Государственной думы РФ или сенаторами Федерального собрания РФ, 15 избирались на должности мэров путем прямых выборов. Среди избранных населением мэров десять человек стали губернаторами, а среди «конкурсных» мэров таких только двое.

Юлия Сасевич, Новосибирск; Людмила Сергеева