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Фото: Барнаульская городская Дума

Депутаты согласовали Вячеслава Франка на должность и. о. главы Барнаула

Первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк назначен исполняющим обязанности главы города. Кандидатуру господина Франка предложил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в связи с отставкой по собственному желанию главы города Барнаула Сергея Дугина. Это решение принято депутатами Барнаульской городской думы в соответствии с уставом городского округа—города Барнаула. В голосовании, которое проводилось опросным путем, приняли участие представители всех фракций, всего проголосовало 34 депутата (32 — за, 2 — воздержались).

О том, что Сергей Дугин покидает свою должность, стало известно сегодня, 15 августа. Связаться с ним не удалось. «Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Томенко неоднократно эту тему обсуждали. Сегодня в городе в стадии завершения подготовка к отопительному сезону. Уверен, что муниципалитет получит паспорт готовности к зиме. Идет реализация национальных и федеральных проектов, городских программ. Нет сомнений, что задачи, поставленные губернатором, будут выполнены»,— цитирует его слова пресс-служба администрации Барнаула. По словам господина Дугина, в ближайшее время он «намерен отдохнуть». «Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула»,— сказал он.

Председатель краевого заксобрания Александр Романенко, комментируя ситуацию, сказал, что не считает, что решение Сергея Дугина «связано с политическими, финансовыми неурядицами на работе»: «Сергей Иванович, помимо того что руководитель, градоначальник, он ведь еще и просто человек». Наверное, это его право — решать свою дальнейшую судьбу». Он отметил, что кандидатура на пост мэра будет определена в ближайшее время. Заявление Сергея Дугина будет утверждено депутатами гордумы. Очередная сессия состоится 30 августа.

Оксана Павлова, Новосибирск


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