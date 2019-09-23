Памфилова анонсировала продолжение эксперимента с электронным голосованием

Эксперимент по электронному дистанционному голосованию будет проведен в 2020 году в регионах, которые проявят интерес к данной технологии, заявила «Российской газете» председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова.

«Эксперимент будет продолжен в тех регионах, которые проявят к нему интерес. Что касается ЦИКа, то, в свою очередь, мы планируем договориться с одним из регионов, где, с одной стороны, есть отдаленные и труднодоступные участки, а с другой — хорошие возможности для цифровизации, чтобы опробовать еще раз эту технологию»,— сказала госпожа Памфилова.

Следующий единый день голосования в России пройдет 13 сентября 2020 года. Будут избраны главы 17 регионов, в 16 из них пройдут прямые выборы, а в Ханты-Мансийском автономном округе губернатора изберет парламент. В 11 субъектах федерации состоятся выборы депутатов законодательных собраний.

Для введения электронного голосования на всей территории России необходимо обеспечить ее полную интернетизацию и цифровизацию, сказала председатель ЦИКа. «Кроме того, необходимо обеспечить полную безопасность от кибератак. Если ГАС "Выборы" автономна от глобальной сети и поэтому неуязвима, то в случае с онлайн-голосованием надо думать, каким образом эту систему обезопасить от возможного внешнего вмешательства. Плюс соблюдение тайны голосования — этот процесс не аналогичен общению с онлайн-банком или налоговой службой, с одной стороны, и полной подконтрольности всего процесса голосования обществу, с другой стороны. Пока мы не найдем ключа к решению этих важнейших, но почти взаимоисключающих друг друга требований, говорить о масштабном дистанционном голосовании рано»,— заявила она.

8 сентября в России прошел единый день голосования На выборах в Московскую городскую думу впервые была применена система электронного голосования, созданная на основе технологии блокчейна. Эксперимент по онлайн-голосованию прошел в трех избирательных округах. По словам председателя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексея Венедиктова, эксперимент признан удачным. Однако в суде отменить результаты электронного голосования уже пытается экс-кандидат в депутаты городской думы Роман Юнеман. Элла Памфилова заявила, что эксперимент пока рано распространять на всю страну. Господин Венедиктов предложил создать в столичном парламенте комиссию для «законодательного контролирования» процесса электронного голосования.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Цифру готовят к ответу».