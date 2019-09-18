Цифру готовят к ответу

Председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов предложил создать в столичном парламенте комиссию для «законодательного контролирования» процесса электронного голосования. Эксперимент с электронным голосованием, напомним, состоялся в ходе выборов в столичный парламент и был, по словам господина Венедиктова, признан удачным. Однако в суде отменить результаты электронного голосования уже пытается экс-кандидат в депутаты городской думы Роман Юнеман. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также пришла к выводу, что эксперимент пока рано распространять на всю страну.

«Цифровизация Москвы пойдет со страшной силой, мы будем это совмещать с электронными паспортами, которые начнут выдаваться в Москве,— пообещал господин Венедиктов, выступая на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму.— Хорошо бы, чтобы это законодательно контролировалось Московской городской думой». В связи с этим господин Венедиктов предложил создать в московском парламенте соответствующую комиссию. Он подчеркнул, что эксперимент с электронным голосованием на выборах в столичный парламент признан удачным.

«Я призываю общественный штаб признать эксперимент провальным и потребовать отмены результатов»,— возразила избранный депутат Мосгордумы Дарья Беседина (была поддержана партией «Яблоко»).

Она дала понять, что на ход голосования могло повлиять то обстоятельство, что «сервера (системы электронного голосования.— “Ъ”) находились на территории московского департамента информационных технологий, который является аффилированной структурой (московской мэрии.— “Ъ”)». «Теоретически мы можем получить какие-то махинации с системой, какие-то вбросы, манипуляции со стороны исполнительной власти, которая является участником предвыборного процесса»,— уточнила она. Господин Венедиктов ответил, что идея отказа от использования серверов мэрии уже обсуждается.

Отметим, что сегодня экс-кандидат в депутаты Московской городской думы Роман Юнеман подал иск в Чертановский суд на обжалование итогов электронного голосования, которое прошло в качестве эксперимента в 30-м округе. В иске он утверждает, что избиратели в единый день голосования 8 сентября были ограничены в возможности голосовать из-за «минимум трех сбоев в работе системы». Господин Юнеман подсчитал, что система учета голосов не работала «в течение почти трех из двенадцати часов, предусмотренных законодательством для голосования». Кроме того, отмечает истец, причиной для отмены результатов должны стать нарушения при составлении протокола об итогах голосования.

Роман Юнеман проиграл выборы в 30-м округе члену «Единой России» Маргарите Русецкой с разницей в 84 голоса. Ранее он пытался безуспешно добиться отмены результатов выборов на электронном избирательном участке №5003. При подсчете голосов в 30-м округе лидировал именно господин Юнеман, пока не были обнародованы результаты электронного голосования. По словам Романа Юнемана, ошибки системы в течение дня 8 сентября помешали проголосовать за него как минимум 20 избирателям.

Как ранее сообщал “Ъ”, глава Центризбиркома Элла Памфилова после встречи с господином Юнеманом пришла к выводу, что эксперимент по электронному голосованию пока рано распространять на всю страну. Господин Венедиктов признался, что этот вопрос обсуждал с Эллой Памфиловой и «высказал свою точку зрения».

Никита Прокшин, Кира Дюрягина, Ксения Веретенникова