«Морспасслужба» спасет плотину

ФГБУ «Канал имени Москвы» все-таки нашло исполнителя контракта на реконструкцию гидроузла «Белоомут» на Оке на 0,5 млрд руб., им станет ФГБУ «Морспасслужба», подведомственное Росморречфлоту. Работы необходимо провести до марта, иначе почти построенный гидроузел стоимостью 5,5 млрд руб. может быть поврежден паводком. Собеседники “Ъ” не исключают, что соглашение между двумя учреждениями, подведомственными одному агентству, упростит оформление работ с учетом крайне жестких сроков.

Как следует из данных сайта госзакупок, контракт на проведение работ по реконструкции узла «Белоомут», необходимых для сохранения уже построенных объектов во время паводка, будет заключен с ФГБУ «Морспасслужба». «Канал имени Москвы», который, как и «Морспасслужба», подведомствен Росморречфлоту, объявил конкурс на завершение реконструкции гидроузла в середине августа (см. “Ъ” от 19 августа). Максимальная цена контракта — 477,6 млн руб. Срок завершения строительно-монтажных работ — 25 декабря.

Гидроузел «Белоомут» построен на Оке в 1911–1915 годах. В 2015 году началась его комплексная реконструкция, которая должна решить проблему мелководья на реке. Госконтракт на работы стоимостью 5,54 млрд руб. был заключен с ФГУП «Атэкс», но подрядчик обанкротился. К настоящему моменту достроены 89% дамбы с водопропускными и сбросными сооружениями, шлюз.

Новая плотина должна увеличить гарантированные судоходные глубины почти на 1 м. Всего на данном участке, по оценкам участников отрасли, перевозится около 3 млн тонн грузов (щебень, песок, обогащенная песчано-гравийная смесь) и 3 тыс. туристов. Сейчас грузовые суда ходят с недогрузом в 5%, что влечет за собой потери, а пассажирские перевозки осуществляются только до 1 июля, когда еще достаточно воды.

Глава «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин уточнял, что провести работы до конца года необходимо, чтобы не потерять уже построенные объекты во время осеннего и весеннего паводка. Окончательное завершение строительства гидроузла намечено на конец 2020 года. Победителю конкурса необходимо будет возвести основные сооружения плотины, проложить кабели энергоснабжения, а также завершить монтаж автоматизированной системы управления технологическим процессом и системы наружного освещения. Также строители должны закончить работы на новом шлюзе и в административно-хозяйственном комплексе.

Но объявленный в августе конкурс не состоялся, так как на него не вышла ни одна компания.

Это было ожидаемо, источники “Ъ” в отрасли указывали, что объем работ значительный, а срок исполнения контракта — конец года, когда закрывается исполнение данной федеральной целевой программы, что может создать дополнительные сложности для подрядчика. В итоге в начале сентября «Канал имени Москвы» объявил открытый запрос предложений на выполнение данных работ. Согласно протоколу, свои предложения направила только «Морспасслужба», с ней и должен быть заключен контракт.

Как пояснил “Ъ” глава «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин, сейчас документы находятся на согласовании в Росморречфлоте, как только будет получено одобрение, контракт будет заключен. У «Морспасслужбы» есть все компетенции по выполнению необходимых работ, уточнил он. То, что оба учреждения, «Канал имени Москвы» и «Морспасслужба», подведомственны Росморречфлоту, никак не повлияет на механизм выделения средств, казначейская система для всех стандартная, заключил господин Елянюшкин.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что контракт достаточно рискованный, и не исключает, что «Морспасслужба» вышла на его исполнение «в приказном порядке». По его мнению, учреждениям будет легче подписать акт приема-передачи работ: так, документы будут закрыты в поставленные сроки, а работы могут быть завершены уже после этого. Другой собеседник считает, что «Морспасслужба», вероятнее всего, передаст контракт на субподряд.

Анастасия Веденеева