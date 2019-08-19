Гидроузел держат на коротком паводке

Канал имени Москвы объявил конкурс на завершение реконструкции Белоомутского гидроузла на Оке, работы по которому заморожены в апреле из-за банкротства подрядчика. Уже возведенные объекты может уничтожить паводок, новый подрядчик за оставшиеся четыре месяца должен успеть провести работы, которые позволят их сохранить. На этом участке перевозится порядка 1 млн тонн грузов и 3 тыс. пассажиров. В судоходном сообществе опасаются, что из-за завершения контракта под конец года и необходимости закончить работы еще раньше, дабы избежать предновогодних проблем с казначейством, строители не захотят участвовать в конкурсе.

ФГБУ «Канал имени Москвы» 15 августа объявил конкурс на завершение реконструкции гидроузла Белоомут в Луховицком районе. Максимальная цена контракта — 477,6 млн руб. Новый генподрядчик должен завершить строительно-монтажные работы до 25 декабря. Ему предстоит возвести основные сооружения плотины, проложить кабели энергоснабжения, а также завершить монтаж автоматизированной системы управления технологическим процессом и системы наружного освещения, пояснили в ФГБУ. Также строители должны закончить работы на новом шлюзе и в административно-хозяйственном комплексе.

Как пояснил “Ъ” глава ФГБУ Герман Елянюшкин, работы необходимы, чтобы не потерять уже построенные объекты во время осеннего и весеннего паводка.

После этого можно будет завершить строительство гидроузла, что планируется сделать до конца 2020 года, пояснил топ-менеджер. Фактически сейчас река проходит через два водосбросных устройства, что увеличило скорость потока в шесть раз, отметил он. После окончания работ их число увеличится до четырех и скорость потока снизится. Уже достроены 89% дамбы с водопропускными и сбросными сооружениями, шлюз. Завершающий контракт на ввод гидроузла в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2020 года.

Гидроузел Белоомут построен на Оке в 1911–1915 годах. В 2015 году началась его комплексная реконструкция, которая должна решить проблему мелководья на реке. Госконтракт на работы стоимостью 5,54 млрд руб. был заключен с ФГУП «Атэкс». Их планировали завершить к началу 2019 года, позже сроки были перенесены. Работы продолжались до конца марта, остановились в ожидании весеннего паводка, но возобновить стройку уже не удалось из-за банкротства компании. В мае администрация канала сообщала «Прайму», что ввод гидроузла сдвинут на 2020 год, бюджет не понесет потерь, поскольку при банкротстве «Атэкса» получил 326,8 млн руб.

По данным “Ъ”, проблема гидроузла поднималась 8 июля на встрече Российской палаты судоходства с заместителем министра транспорта, главой Росморречфлота Юрием Цветковым, он пообещал разобраться. По словам собеседников “Ъ”, компании выражали озабоченность условиями контракта и, в частности, сроками его завершения: с учетом большого объема работ и закрытием казначейства подрядчику придется действовать очень быстро. Герман Елянюшкин подчеркнул, что если не провести данные работы сейчас, построенные объекты могут быть потеряны.

Глава «Порта Коломна» Владимир Алексеев также полагает, что стройку нельзя замораживать. В 2019 году наблюдался минусовой паводок, пояснил господин Алексеев, но «никто не знает, что будет дальше»: если работы не завершить, есть большая вероятность, что в весенний паводок все недостроенные сооружения будут снесены, большую нагрузку несет и старая плотина.

Основные работы нужно завершить до середины марта 2020 года, пояснил топ-менеджер. Новая плотина, по его словам, должна на метр поднять уровень воды в реке на участке между гидроузлом Северка на Москве-реке и до города Озеры на Оке. Здесь перевозится до 1 млн тонн грузов — щебень, песок, обогащенная песчано-гравийная смесь. Пока суда идут с недогрузом в 5%, что влечет за собой потери судоходных компаний, отмечает господин Алексеев.

Проректор Российского университета транспорта, вице-президент Российской палаты судоходства Константин Анисимов уточняет, что на участке работают и пять-шесть пассажирских компаний. Чаще всего круизы по Оке ходят до 1 июля, когда еще достаточно воды, это семь-восемь из оставшихся десяти теплоходов на маршрутах между Москвой и Нижним Новгородом, а также Москвой и Муромом. По оценкам господина Анисимова, речь идет о не более чем 3 тыс. туристов.

Между тем управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что новый подрядчик может столкнуться с трудностями по исправлению нарушений (если такие есть) по уже построенным объектам. Столь долгий простой объектов незавершенного строительства, добавляет он, также может сказаться на выполнении госзаказа в сжатые сроки и вызвать дополнительные затраты на их восстановление.

Анастасия Веденеева