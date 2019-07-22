Россияне заняли девятое место среди самых активных туристов

Самыми активными путешественниками в 2018 году, по оценке Mastercard, оказались американцы, за ними следуют китайцы и немцы. Россияне оказались на девятом месте, самыми популярными странами для поездок у них были Турция, Таиланд и Тунис.

Аналитики Mastercard в докладе «Global Destination Cities Index (GDCI): Origins» подсчитали, туристы из каких стран активнее всего посещали 200 самых популярных городов мира в 2018 году. Топ-10 путешествующих стран выглядит так:

США Китай Германия Великобритания Франция Южная Корея Япония Канада Россия Тайвань

По данным Mastercard, на топ-10 стран приходится 49,1% всех поездок (учитываются только поездки в 200 самых популярных городов с как минимум одной ночевкой) и 48,4% всех расходов на такие путешествия.

Авторы доклада также изучили, какие города и страны являются самыми популярными среди туристов из первой десятки стран. Чаще всего россияне едут в Турцию, Таиланд и Тунис. Среди городов предпочитают турецкую Анталью и тайские Паттайю и Пхукет. Самыми популярными направлениями у американцев в 2018 году были Мексика, Канада и Италия, среди китайцев — Таиланд, Япония и США, а среди немецких туристов — Италия, Испания и Австрия.

Примечательным, по мнению авторов исследования, является значительный рост доли путешественников из Азиатско-Тихоокеанского региона: если десять лет назад на туристов из Китая, Южной Кореи, Японии и Тайваня приходилось лишь 11% всех расходов в поездках, то теперь — 18,5%.

Старший вице-президент Mastercard по данным и сервисам в АТР Руперт Нейлор отмечает, что расходы жителей Азиатско-Тихоокеанского региона на поездки почти удвоились за десятилетие. Однако с точки зрения процента тех, кто путешествует за границу от всего населения АТР, распространение туризма коснулось лишь поверхности. По его словам, это особенно заметно в материковом Китае, Индии и Индонезии — трех странах-лидерах по населению: там количество поездок с ночевкой в 200 самых популярных городов мира в 2018 году равнялось соответственно одной, 0,5 и 1,7 на 100 жителей.

Яна Рождественская