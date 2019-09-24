«Тинькофф» ходит вокруг «Тверская плаза»

AFI Development Льва Леваева не зря размораживала офисные проекты: она может заключить крупнейшую на рынке сделку с группой «Тинькофф». В августе последняя объявила, что отказалась от аренды 68 тыс. кв. м в бизнес-центре «Акватория» на Ленинградском шоссе на севере Москвы из-за дороговизны площадей. Но помещения в будущем бизнес-центре AFI — еще дороже.

Группа «Тинькофф» может выбрать в качестве нового офиса комплекс AFI Development «Тверская плаза» на Грузинском Валу в центре Москвы, знают три источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. Компания рассматривала и другие варианты, в частности, «Искра-парк» (принадлежит подконтрольной ВТБ «Галс Девелопмент») на Ленинградском проспекте, но переговоры с ними не принесли результатов, знают два собеседника “Ъ”.

В «Тинькофф» не стали комментировать переговоры по конкретным объектам, но в группе настаивают, что сейчас на рынке офисной недвижимости есть несколько вариантов под новую штаб-квартиру, которые удовлетворяют требованиям «Тинькофф». В AFI Development также отказались от комментариев.

«Тверская плаза» расположена у станции метро «Белорусская». С 2015 года проект был заморожен, но летом 2019-го AFI объявила о возобновлении строительства. Бизнес-центр займет 92 тыс. кв. м, из них около 60 тыс. составит арендуемая площадь.

Группа «Тинькофф» в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме объявила, что арендует всю офисную часть, или около 68 тыс. кв. м, в принадлежащем Wainbridge комплексе «Акватория» на северо-западе Москвы. Но уже в августе группа официально отказалась от сделки. Переезд «Тинькофф» даже на меньшую площадь в комплекс AFI Development будет крупнейшим событием на рынке офисной недвижимости.

Пока рекорд принадлежит Сбербанку, который арендовал в 2008 году 56 тыс. кв. м в деловом комплексе «Южный порт».

Директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов подтверждает, что «Тверская плаза» может стать оптимальным выбором для «Тинькофф», поскольку срок ввода и объем площадей будет примерно совпадать с «Акваторией».

Кроме того, район Белорусского вокзала — один из важнейших деловых кластеров города, отмечает эксперт. Здесь расположены офисы крупнейших международных банков и финансовых организаций, в том числе Citi Group, McKinsey, Goldman Sachs и PwC. С другой стороны, отмечает аналитик, если «Тинькофф» все же захочет арендовать офис в этом районе, то стоимость аренды, скорее всего, будет выше, чем в случае с «Акваторией».

Старший директор CBRE Елена Денисова отмечает, что результат сделки AFI и «Тинькофф» зависит в первую очередь от цены и готовности девелопера быть гибким по ставкам. Важно и то, насколько принципиален для группы офис в деловом районе.

По данным CBRE, запрашиваемая базовая ставка по «Акватории» составляет 18,5–20,5 тыс. руб. за кв. м в год, а в комплексе на Грузинском Валу — уже 35 тыс. руб. Если арендатор берет весь объект, то дисконт составит до 15% от запрашиваемой ставки, знают в CBRE.

Как в июле писал “Ъ”, кроме «Тверская плаза» AFI Development вернулась к строительству еще одного комплекса возле метро «Белорусская», но меньшей площади. Несколько лет назад компания хотела сосредоточиться на строительстве жилья из-за падения спроса на офисы. Но сейчас ситуация изменилась, и на рынке, наоборот, не хватает качественных коммерческих площадей, особенно в центре Москвы, говорят консультанты.

Елизавета Макарова