AFI размораживает офисы

AFI Development израильского бизнесмена Льва Леваева размораживает в Москве ряд проектов по коммерческой недвижимости, реализация которых ранее была приостановлена. Так, компания готовится к возобновлению строительства бизнес-центра возле Белорусского вокзала. В 2015 году компания из-за падения спроса на офисы сосредоточилась на строительстве жилья.

О возобновлении AFI Development проекта строительства премиального бизнес-центра под рабочим названием «Тверская плаза 1С» общей площадью 50 тыс. кв. м на 2-й Брестской улице, “Ъ” рассказал представитель компании. По его словам, генподрядчиком станет турецкая Ant Yapi. Предполагается, что комплекс введут в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. В понедельник компания официально объявила о возобновлении строительства другого проекта также рядом с Белорусским вокзалом — многофункционального комплекса площадью 92,3 тыс. кв. м на Грузинском Валу. AFI объявила, что генподрядчиком проекта стала китайская CRCC.

Инвестиции в многофункциональный комплекс на Грузинском Валу составят 12 млрд руб., сообщили в AFI. Объем вложений в «Тверская плаза» не раскрывается. Управляющий партнер Colliers International Николай Казанский подсчитал, что AFI Development может потратить на офисный центр на Брестской 4–5 млрд руб. Если в дальнейшем собственник решит продать объект, то его стоимость составит 300–350 тыс. руб. за 1 кв. м. То есть примерная цена готового объекта будет варьироваться от 15 млрд до 17 млрд руб. Стоимость же аренды в этой локации уже достигает 40 тыс. руб. в год, констатирует эксперт.

О том, что AFI замораживает свои проекты в сфере коммерческой недвижимости, сообщал РБК в 2015 году. Компания заявила, что будет строить только жилые комплексы, хотя ранее инвестировала именно в офисные, торговые и гостиничные проекты. Так, например, сейчас девелоперу принадлежит один из крупнейших в Москве торговых центров — AFI Mall в «Москва-Сити», бизнес-центр Riverside Station на Бережковской набережной. Интерес к жилой застройке тогда объяснялся дисбалансом на рынке офисной недвижимости, спрос падал, а предложение — росло. Сейчас же в Москве, наоборот, может появиться дефицит офисных площадей, так как в последний год ввод готовых площадей был минимальным. По данным Cushman & Wakefield, по итогам первого полугодия 2019 года незанятыми остаются 2 млн кв. м офисов из 17 млн кв. м.

Николай Казанский подтверждает, что минимальный ввод офисной недвижимости в последние несколько лет привел к дефициту качественных помещений, снижению уровня вакантности и росту ставок. Поэтому девелоперы, которые ранее концентрировались на жилой недвижимости, возобновили интерес к коммерческим площадям. По данным Colliers International, уровень вакантных офисных помещений класса А в пределах Центрального административного округа составляет чуть больше 3%, так что конкурировать проекты AFI Development не будут. Более того, к моменту сдачи оба комплекса могут быть заполненными уже на 70–80%, ожидает господин Казанский.

Член совета директоров JLL Алексей Ефимов согласен, что из-за различного позиционирования офисные центры AFI не будут конкурировать. Бизнес-центр на Брестской проектируется как премиальный объект, а на Грузинском Валу — как офисы класса А. По данным JLL, доля свободных площадей в ключевых деловых районах Москвы сейчас рекордно низкая — 7,4%. В течение пяти лет в городе запланирован ввод в эксплуатацию 2,6 млн кв. м офисов, из них только 7%, или 180 тыс. кв. м, придется на центральные районы Москвы. В то же время спрос на офисы в престижных локациях в последние годы в среднем составлял около 100 тыс. кв. м ежегодно, так что до 2023 года доля свободных площадей в центре снизится до 4%, прогнозируют в JLL.

Елизавета Макарова