«Нижегородец» задолжал правильно

Налоговым органам не удалось оспорить договоренности между ООО ТП «Нижегородец», руководство которого обвиняется в уклонении от уплаты налогов, и производственно-коммерческой фирмой «Гармония». Инспекция пыталась доказать, что с целью минимизации налоговых платежей аффилированные юрлица заключали между собой договоры займа, сумма процентов и штрафных санкций по которым превысила 2,5 млрд руб. Однако суды сделали вывод, что эти договоры действительны, а факт аффилированности контр­агентов сам по себе не предосудителен.



Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения первой инстанции по спору налоговых органов с ООО ТП «Нижегородец» и ООО ПКФ «Гармония». Согласно материалам дела, первая компания в 2011–2016 годах заключила со второй 12 договоров займа на крупные суммы. К договорам позже составлялись допсоглашения о том, что в случае неуплаты процентов в размере от 15% до 36% годовых «Нижегородец» выплачивает «Гармонии» сумму штрафов в трехкратном размере. В общей сложности компания-заемщик задолжала своему кредитору 669 млн руб. по процентам и 1,916 млрд штрафов за неуплату. Эти суммы были взысканы в пользу ООО ПКФ «Гармония». Добавим, что фирмы аффилированы между собой через общего соучредителя Максима Шапошникова, бизнес-партнера крупного нижегородского предпринимателя Михаила Жижина. Опираясь на взаимозависимость заемщика и кредитора, нижегородская инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам пыталась доказать, что допсоглашения между ними с трехкратными штрафными санкциями являются способом незаконной минимизации налогов. Налоговики оспаривали судебное решение о взыскании процентов и штрафов с «Нижегородца».

Напомним, что ООО ТП «Нижегородец» (компания занималась продажами автомобилей) была выставлена к уплате недоимка по налогу на прибыль свыше 300 млн руб. в октябре 2018 года. По фактам фиктивных сделок, заключенных ТП «Нижегородец» с фирмой-однодневкой «Омега» на реконструкцию и модернизацию объектов недвижимости, региональное СУ СК возбудило уголовное дело об уклонении организации от уплаты налогов в особо крупном размере. С учетом штрафов и пени общая сумма налоговых претензий к автодилеру превысила миллиард рублей. Участники ООО ТП «Нижегородец» приняли решение о ликвидации компании, а ее директор Вадим Смирнов в конце прошлого года уехал в Испанию: его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Компания частично погасила задолженность по налогам, заплатив 512 млн руб. в бюджет. Следствие по уголовному делу продолжается.

В арбитражных судах представители ИФНС поясняли, что ООО ТП «Нижегородец» представило уточненные декларации по налогу на прибыль за 2016 и 2017 годы, в которых исключило расходы по взаимоотношениям с ООО «Омега». При этом общество заявило новые расходы по взаимоотношениям с ООО ПКФ «Гармония» в виде процентов по договорам займа и штрафных санкций, что привело к образованию убытка. В свою очередь «Гармония» также представила уточненные налоговые декларации, отразив 669 млн и 1,916 млрд руб. в составе своих внереализационных доходов, тем самым «сведя к нулю сумму налога на прибыль» для себя, доказывали налоговики.

Кроме того, сотрудники ИФНС нашли копии допсоглашений между заемщиком и кредитором в другой редакции, с нулевой процентной ставкой по займам. В свою очередь представители обеих компаний доказывали, что выводы ИФНС о «формальности» их взаимоотношений не обоснованы и налог на прибыль не минимизируется, так как ООО ПКФ «Гармония» в своей отчетности учло суммы процентов и штрафа к уплате от заемщика.

Рассмотрев этот спор, арбитражные суды решили, что налоговая инспекция не смогла документально доказать правоту. «Само по себе наличие аффилированности истца и ответчика не является свидетельством злоупотребления правом и при отсутствии других обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестных действиях сторон, не освобождает ответчика от исполнения обязательств по уплате процентов и штрафа по договорам займа», — указал апелляционный суд в постановлении, отказав ИФНС в жалобе.

В региональной налоговой службе на запрос “Ъ-Приволжье” оперативно не ответили, соучредитель ТП «Нижегородец» и ПКФ «Гармония» Максим Шапошников не стал комментировать судебный спор с налоговиками.

По словам партнера юридической компании «Войнов, Маслов и партнеры» Василия Войнова, в судебном постановлении сделан важный вывод: аффилированность истца и ответчика как таковая не является свидетельством злоупотребления. «Это значит, что налоговой инспекции мало установить аффилированность, нужно еще подтвердить злоупотребления, то есть отклонение от обычных в таком случае условий сделок. При наличии расходов по кредиту в виде выплат по процентам суд счел разумными условия договоров займа», — отметил юрист.

Роман Кряжев