«Нижегородец» уехал в Аликанте

Областной суд отказал адвокатам генерального директора ООО ТП «Нижегородец» Вадима Смирнова, обжаловавшим судебное решение о его заочном аресте по уголовному делу по уклонению от уплаты налогов. По словам защиты, директору «Нижегородца» в региональном СУ СК незаконно оформили заочное обвинение, подписку о невыезде, затем объявили в международный розыск и арестовали, при этом официально он не был уведомлен обо всех этих следственно-судебных процедурах. Суд огласил справки ФСБ, из которых следовало, что в Нижнем Новгороде предприниматель не проживает: в конце прошлого года он улетел в испанский город Аликанте. Решение о заочном аресте господина Смирнова оставлено в силе.



Генеральный директор ООО ТП «Нижегородец» и бизнесмен Вадим Смирнов был заочно арестован Московским районным судом 23 мая. Напомним, по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. руководством «Нижегородца» в прошлом году было возбуждено уголовное дело. Также в нижегородском СУ СК квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере выявленный фиктивный документооборот с ООО «Омега», якобы оказывавшим услуги «Нижегородцу». В ходе расследования автодилер, контролируемый бизнес-партнерами крупного нижегородского предпринимателя Михаила Жижина, был вынужден перечислить в бюджет 511 млн руб., по данным налоговой службы, насчитанной следствием недоимки по налогу на прибыль. Еще более 300 млн руб. НДС компания не возместила. Одновременно право требования с ООО ТП «Нижегородец» более 2,5 млрд руб. долга в арбитражном суде добивается дружественный кредитор ООО ПКФ «Гармония», также контролируемый партнерами господина Жижина. Налоговая служба оспаривает в апелляционной инстанции вынесенное в первой инстанции решение арбитражного суда пользу «Гармонии».

В Нижегородском областном суде адвокат Дмитрий Шпилевский доказывал незаконность заочного ареста Вадима Смирнова. По его словам, коммерсант, будучи подозреваемым по уголовному делу о налогах, мог свободно перемещаться по стране и выезжать за границу — никакой меры пресечения ему избрано не было. Однако, официально не уведомив его, следствие возбудило эпизод по мошенничеству, продлив сроки расследования. Далее следователи 8 февраля заочно оформили Вадиму Смирнову подписку о невыезде, в апреле объявили его в обычный, а затем и международный розыск и, наконец, получили судебное решение о заочном аресте предпринимателя. «Вдруг мы узнаем, что Смирнова якобы разыскивают, якобы вызывают куда-то, он якобы скрылся. Нет, он никуда не скрывался и никто его не вызывал: доказательств обратного суду не было представлено», — сообщил защитник. По его словам, вся цепочка решений с заочной меры пресечения и объявления в международный розыск незаконна, поскольку требует доказательств, что человек действительно уехал за пределы РФ. Однако в Московский райсуд не было представлено никаких достоверных сведений о том, что Вадим Смирнов уехал из России, сообщил адвокат Шпилевский. «Единственное, где это упоминается, это рапорты оперативных сотрудников УФСБ, но в соответствии с законом результаты оперативно-розыскных мероприятий сами по себе не могут служить основанием для избрания меры пресечения. Эта информации должна была быть подтверждена следственным путем: направлением запросов в пограничную службу, еще куда-нибудь. Однако таких сведений нет», — сообщил адвокат, добавив, что на постановлении о международном розыске также нет печати следственного органа. Дмитрий Шпилевский просил отменить судебное решение о заочном аресте и отказать следствию, просившему применить эту меру пресечения.

Следственное управление СК по Нижегородской области представило в апелляционный суд возражения начальника третьего отдела Руслана Зафесова, копии рапортов сотрудников УФСБ и некую таблицу о полетах заочно обвиненного коммерсанта. Защита возражала против их приобщения, заявив, что в суде первой инстанции эти документы не исследовались, а следствие вообще не уполномочено предоставлять «возражения следователя». Следователь СУ СК Владислав Солонкин парировал, что они вправе давать суду для оценки любые сведения и «иные доказательства», а подозреваемый Смирнов к ним не явился, хотя ему почтой высылалась повестка.

Судья приобщил ранее не исследованные документы следствия и огласил оперативные рапорты. Из них следовало, что в начале года сотрудники ФСБ неоднократно выезжали по адресу Вадима Смирнова, но он там не проживал, на звонки по мобильнику не отвечал, а опрошенные соседи его давно не встречали. Также его давно не видели коллеги по работе в ООО ТП «Нижегородец», из которого он ушел в отпуск в декабре 2018 года. Также была представлена распечатка из базы данных погранслужбы, свидетельствующая о том, что Вадим Смирнов 15 декабря 2018 года улетел авиарейсом «Москва — Аликанте» и более государственную границу РФ не пересекал.

В результате областной суд отказал защите и оставил в силе решение о заочном аресте предпринимателя. По нему господина Смирнова следует взять под стражу на два месяца с момента задержания. Добавим, что кроме него в уголовном деле фигурируют еще двое сотрудников коммерческих фирм и «неустановленные лица». Обыски проходили в домах и офисах учредителей ООО ТП «Нижегородец», а также у коммерсанта Михаила Жижина, юридически не имеющего никакого отношения к данной компании.

Роман Кряжев