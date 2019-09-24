Прогноз стабильный, но малообещающий

Рейтинговое агентство АКРА, присвоив Российской Федерации рейтинг по международной шкале, завершило создание конструкции рейтингов — теперь они в принципе сопоставимы с оценками международной «тройки», а рейтингованные АКРА обязательства по международной и национальной шкалам связаны. Суверенный рейтинг АКРА — А–, если считать все международные шкалы рейтингов полностью совместимыми, он на две ступени выше текущей оценки Fitch и на три — Standard & Poor’s (S&P) и Moody’s. Исходя из методологии АКРА, долгосрочные перспективы увеличения рейтинга РФ выглядят проблемнее, чем его снижения, но на 2020 год прогноз рейтинга от АКРА — «стабильный».

АКРА объявило 23 сентября о присвоении РФ (точнее — правительству РФ как заемщикам) рейтингов по международной шкале. Долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте присвоены на уровне международной шкалы АКРА А–, прогноз «стабильный», краткосрочные — на уровне S1 также со стабильным прогнозом.

Присвоение АКРА суверенных рейтингов РФ важно в первую очередь как завершение создания агентством системы рейтинговых шкал и методологий, позволяющих сопоставлять разные кредитные рейтинги агентства друг с другом (напомним, рейтинги АКРА ограниченно используются в том числе в надзорных целях Банком России, в иных — структурами правительства РФ). «Методология сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальной шкале АКРА для РФ» опубликована агентством еще в октябре 2018 года, однако сама по себе международная шкала (в отличие от национальной, задействованной с 2017 года) оставалась неиспользованной — одним из принципов работы АКРА является открытая публикация всех методик. Методология присвоения кредитных рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале обнародована АКРА лишь 16 августа 2019 года, 18 августа она дополнена методологией рейтингов для наднациональных институтов развития. 22 августа опубликованы определения основных понятий, используемых АКРА в рейтинговой деятельности (принципы прогнозирования АКРА социально-экономических показателей датированы еще 2017 годом). Первым суверенным долгосрочным рейтингом АКРА в сентябре был рейтинг не РФ, а Швейцарии — он присвоен на уровне AAA («потолочный» долгосрочный рейтинг) с прогнозом «стабильный» для займов в иностранной и национальной валюте. Лишь после этого АКРА приняло решение присвоить суверенные рейтинги России.

Прямые сопоставления международных шкал АКРА и любого агентства из международной «тройки» — S&P, Moody’s, Fitch (как, впрочем, и «тройки» друг с другом) — невозможны: несмотря на то что обычно суверенные рейтинги «тройки» по международным шкалам редко отличаются друг от друга более чем на две ступени, методологии агентств все же расходятся.

Сейчас суверенный рейтинг РФ от АКРА (если считать шкалы полностью сопоставимыми) на два пункта выше рейтинга Fitch и на три — выше рейтингов РФ от Moody’s и S&P. При том же предположении рейтинг РФ близок к оценкам «тройки» платежеспособности Испании, Малайзии, Польши, Саудовской Аравии — значимо ниже большинства стран ЕС, США и несколько ниже Японии и КНР. Однако вес разных факторов в методологиях агентств существенно различается — на разных участках виртуальной «всеобщей шкалы платежеспособности» рейтинги агентств для одной и той же экономики будут вести себя различно.

Показательны пояснения АКРА, одной из особенностей прогнозов которого является их очень высокая консервативность оценок будущего развития РФ в сравнении в том числе с «тройкой» (так, прогноз роста АКРА экономики РФ в 2019 году — 0,9%, на 2020-й — 0,8%), к тому, что в будущем может изменить рейтинг РФ. Агентство повысит рейтинг в случае «ускорения экономического роста при сохранении макростабильности» (возможно, по прогнозам Минэкономики, к 2022 году), «роста товарной диверсификации экспорта» (пока очень немасштабно), повышения прозрачности в отношениях правительства РФ и компаний госсектора (не наблюдалось давно) и опережения развитых стран по «темпам роста качества человеческого капитала» (возможно, но вряд ли очень скоро). Факторы, способные вызвать понижение рейтинга — смягчение (обсуждается) или отказ от «бюджетного правила», «снижение фактической ликвидности международных резервов», «существенное увеличение доли краткосрочного государственного долга» (оба — маловероятно). На горизонте 2023–2024 годов, когда АКРА отмечает и транзитные политриски, этот расклад — скорее в сторону снижения или неповышения рейтинга. При этом увеличение рейтинга РФ от «тройки» и сближение его с рейтингом АКРА в будущем выглядят высоковероятным событием.

Дмитрий Бутрин