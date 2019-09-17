Плюс два конкурента

Банк России внес в реестр кредитных рейтинговых агентств две новые организации — Национальное рейтинговое агентство и агентство «Национальные кредитные рейтинги». Однако, по оценкам экспертов, рынок слишком мал для четырех компаний и выход новых игроков может привести к жесткой конкуренции. Эксперты опасаются демпинга и завышений уровней рейтингов. Сами рейтинговые агентства надеются развивать новые ниши, в том числе услуг для среднего и малого бизнеса.

ЦБ сообщил о включении Национального рейтингового агентства (НРА) и агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в реестр кредитных рейтинговых агентств. До этого в реестр входили АКРА и «Эксперт РА». Согласно профильному закону, включение в реестр позволяет организациям оценивать способности юрлиц «исполнять принятые на себя финансовые обязательства», а также оценивать «кредитный риск их финансовых обязательств и финансовых инструментов». АКРА уже присвоила 190 кредитных рейтингов эмитентам и 389 рейтингов эмиссий ценных бумаг. «Эксперт РА» — 442 и 229 рейтингов соответственно.

Эксперты отмечают, что рынок рейтинговых услуг невелик и конкуренция с прибавлением двух компаний ужесточится. Партнер компании «Делойт» Екатерина Трофимова оценивает объем рынка по выручке чуть более 1 млрд руб. «И пока не наблюдается очевидных источников его роста, что очень немного для такого количества игроков при высоких издержках, связанных с этим бизнесом»,— говорит она. По ее мнению, увеличение числа рейтинговых агентств в реестре ЦБ, очевидно, повысит конкуренцию на рынке в условиях все еще очень ограниченного спроса на рейтинговые услуги.

Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев также ожидает довольно жесткой конкуренции между агентствами из-за узости рынка.

«Полноценно она будет ощутима после валидации методологии, что может занять время»,— отмечает он.

Вместе с тем гендиректор НКР Кирилл Лукашук видит существенный потенциал рейтингового рынка и оценивает его рост в 5–10% в год. «Все больше банков обращают внимание на наличие и уровень кредитного рейтинга потенциальных заемщиков, поэтому мы видим спрос со стороны компаний реального сектора, а не только банков и других финансовых компаний, хорошо знакомых с рейтингами»,— сказал он. НКР в ближайшие дни планирует утвердить методологии по кредитным организациям и нефинансовым компаниям, уже согласована методика рейтингования органов власти. Агентство рассчитывает присвоить первые рейтинги в четвертом квартале.

Гендиректор НРА Алексей Богомолов отметил, что по банкам «сегмент охвачен полностью, что касается корпоративного сектора, объем рынка гораздо больше, в частности, это касается малого и среднего бизнеса». При этом, по его словам, в отношении финансовых институтов «есть потенциал среди страховых компаний». Отдельным направлением бизнеса НРА собирается сделать присвоение рейтингов надежности и качества предоставляемых услуг управляющим компаниям и пенсионным фондам.

Опрошенные “Ъ” потребители рейтингов ценных бумаг не испытывают дефицита в рейтингах.

«Интересные нам бумаги прорейтингованы на 95%. Острая нехватка рейтингов наблюдалась на протяжении года с момента вступления в силу новых ограничений ЦБ»,— отметили в УК «Ингосстрах-Инвестиции». В Национальном НПФ также отметили, что все крупные и надежные эмитенты уже имеют либо рейтинг эмитента, либо рейтинг конкретной эмиссии, либо рейтинг поручителя — все эти рейтинги используются при инвестировании пенсионных средств. Как отметили в фонде, наличие конкуренции позволит снизить цены рейтингования без ущерба для качества оценки компаний, что позволит более мелким компаниям получать оценку и попадать в портфели НПФ.

В пресс-службе АКРА сообщили, что агентство не собирается пересматривать свою стратегию по развитию в связи с появлением новых конкурентов. «Эксперт РА» отказалось от комментариев. При этом, как предупреждает госпожа Трофимова, «очень важно, чтобы конкуренция не привела к завышению рейтингов на рынке, когда агентства конкурировали бы за клиента, давая все более высокие рейтинги». Павел Самиев добавляет, что ситуация может привести к демпингу, который рискует снизить качество рейтингования.

Полина Смородская, Илья Усов