Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии

Власти Сирии и оппозиционные круги этой страны пришли к соглашению относительно создания Конституционного комитета Сирии. Он начнет свою работу в ближайшее время, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета. Он соберется в Женеве в течение ближайших недель»,— сказал господин Гутерриш (цитата по ТАСС).

Генсек ООН указал, что создание структуры может и должно стать началом политического пути к урегулированию ситуации в Сирии. Этот процесс, по его словам, должен сопровождаться конкретными действиями по выстраиванию доверия между сторонами конфликта.

«Я признателен правительствам России, Турции и Ирана за усилия в сфере дипломатии по содействию в заключении этого соглашения. Я также признателен за поддержку со стороны государств—членов Совета Безопасности и "малой группы" (куда входят Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция)»,— добавил господин Гутерриш.

Соглашение о создании Конституционного комитета Сирии было достигнуто в ходе работы Конгресса национального диалога в Сочи 31 января 2018 года. К концу прошлого года «астанинская тройка» — Россия, Иран и Турция — согласовала с властями Сирии и сирийской оппозицией состав комитета, который состоит из трех частей (по 50 человек от оппозиции, гражданского общества и правительства страны), однако ООН не устроили шесть имен в списке гражданского общества. По информации “Ъ”, в начале июля при содействии России ООН удалось согласовать формулу «4+2», с которой согласились сирийские власти. Согласно договоренности, четыре имени в список от гражданского общества должен был предложить Дамаск, еще два — ООН. 16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что состав Конституционного комитета был полностью сформирован.