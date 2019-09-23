Проезд в нижегородском метро предлагают повысить до 35 рублей

Муниципальное предприятие (МП) «Нижегородское метро» направило в региональную службу по тарифам предложение о повышении тарифа за проезд с 28 руб. до 35 руб., сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства региона. Напомним, себестоимость проезда, по подсчетам предприятия, составляет 55 руб. 85 коп.

«На данный момент предложение и обосновывающие материалы находятся в стадии рассмотрения. Вопросы необходимости пересмотра стоимости проезда в метро и размера тарифа будут решены после проведения анализа экономической обоснованности предложения МП “Нижегородское метро”»,– сообщили в пресс-службе.

Ранее о намерении повысить стоимость проезда в метро сообщил директор муниципального предприятия Олег Яушев. По его словам, с учетом льготных пассажиров метро получает около 21 руб. за поездку. По финансовому плану в 2019 году доходы метрополитена составят 711 млн руб., а расходы — почти 1,8 млрд. Администрация Нижнего Новгорода предложила региональной казне разделить траты и субсидировать метро в соотношении 30% на 70%. Сейчас необходим ремонт существующей инфраструктуры метрополитена, строительство новых станций не планируется до 2024 года.

Анастасия Еремина