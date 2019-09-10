Новые станции метро в Нижнем Новгороде не появятся в ближайшие пять лет Средства на эти цели в бюджете не запланированы

Строительство метро в Нижнем Новгороде приостановлено на несколько лет. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в законодательном собрании Нижегородской области 10 сентября.

Министр финансов региона Ольга Сулима представила депутатам основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Выслушав доклад министра, депутат Владимир Буланов поинтересовался, планируется ли выделение средств на строительство метро. Госпожа Сулима ответила, что планов таких нет.

Глава бюджетного комитета Александр Шаронов сообщил, что вопрос о перспективах строительства метро в Нижнем Новгороде депутаты направляли главе региона Глебу Никитину весной 2019 года. В ответе губернатора было сказано, что до 2024 года работ по строительству метро не предусмотрено.

Напомним, во время открытия станции метро «Стрелка» в июне 2018 года губернатор назвал метрополитен «важнейшим элементом транспортной инфраструктуры» Нижнего Новгорода и отметил, что его необходимо развивать, заметив, что, к сожалению, пока это происходит недостаточно быстрыми темпами. Глава города Владимир Панов сообщил, что ведутся переговоры о строительстве двух новых станций, но чем они завершатся, не известно.

Позже на пресс-конференции бывший глава регионального министерства строительства Анатолий Сыров заявил, что к 2021 году в Нижнем Новгороде могут быть построены две новые станции метро – «Оперный театр» и «Сенная» общей стоимостью 23 млрд руб. Реализовать проект планировалось к 800-летию Нижнего Новгорода. Для этого власти вели переговоры с правительством РФ о выделении финансирования.

В августе 2018 года пресс-служба правительства региона распространила сообщение, в котором говорилось, что на встрече с жителями Нижнего Новгорода Глеб Никитин пообещал рассмотреть возможность продления сормовской ветки метрополитена.

В октябре 2018 года департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области выдал муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» разрешение на подготовку документации по планировке территории для строительства станции метро «Сенная». В прилагаемой к приказу схеме значилось, что новый участок метро пройдет под улицей Горького, парком Кулибина, улицами Белинского, Большой Печерской, Родионова и сквером 1905 года. Документацию по планировке территории должны были представить в департамент градостроительной деятельности не позднее одного года со дня издания приказа. Позже стало известно, что продление метро от «Горьковской» до станций «Оперный театр» и «Сенная», получившее положительное заключение Главгосэкспертизы, требует доработки в связи с новыми требованиями к безопасности и сертификации спецоборудования. На решение этих вопросов у ведомства был год.

Как планировалось строить новые станции метро, читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Туннельное обозрение».

Андрей Репин, Александра Викулова