Метро прокладывают к областному бюджету

Комитет заксобрания по транспорту поддержал инициативу администрации Нижнего Новгорода субсидировать в 2019 году выпадающие доходы МП «Нижегородское метро» в равных долях с областным бюджетом — по 400 млн руб. Начиная с 2020 года Нижегородская область, по мнению депутатов, должна взять на себя уже 70% расходов на содержание метро, которые в целом составят около 1,5 ­млрд руб. в год. Кроме того, комитет рекомендовал областным властям разработать госпрограмму по приведению инфраструктуры городского метро «к нормативному состоянию»: по предварительным оценкам, в течение пяти лет на ремонты путей, тоннелей и системы энергоснабжения необходимо 1,8 ­млрд руб. В правительстве области признают, что финансово поддерживать метро необходимо, но в каком именно объеме, еще предстоит выяснить ­минфину.



Администрация Нижнего Новгорода внесла в региональное заксобрание инициативу о распределении расходов на содержание метрополитена в равных долях. ­Начать тратиться на содержание городской подземки в пропорции 50% на 50% муниципалитет предлагал еще весной, но тогда по настоянию минфина межбюджетный вопрос был отложен на осень. Директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева рассказала, что в настоящее время метрополитен перевозит 113 тыс. человек в сутки, по финансовому плану в 2019 году его доходы составят 711 млн руб., а расходы — почти 1,8 млрд. Плановый убыток по году превысит миллиард рублей, но если город и область поровну внесут по 406 млн, то суммы в 812 млн хватит МП «Нижегородское метро» на бесперебойную работу до конца года, без генерации новых финансово-­хозяйственных проблем, пояснила госпожа Лекомцева. По ее словам, чтобы сохранить работу метрополитена на должном уровне, необходимы серьезные капвложения в замену рельсов, кабелей и энергооборудования, ремонт тоннелей и устранение в них протечек, снижение вибрации на проспекте Ленина в зоне жилой застройки, а также антитеррористическую защищенность. Эти затраты, по оценкам городских чиновников, составляют 1,89 млрд руб., а плановый убыток метрополитена в следующем году по прогнозам составит почти 1,5 ­млрд руб. Нижний Новгород самостоятельно не потянет такие затраты, поэтому Елена Лекомцева предложила, чтобы начиная с 2020 года город и область субсидировали метро в соотношении 30% на 70%.

Комитет заксобрания по транспорту единогласно поддержал эту инициативу, рекомендовав правительству области принять запрошенные пропорции софинансирования деятельности МП «Нижегородское метро» на 2019 и 2020 годы с соответствующим увеличением размера субсидий. Кроме того, по рекомендации комитета минтрансу области необходимо разработать пятилетнюю госпрограмму по приведению нижегородского метро в нормативное состояние, ежегодно вкладывая в ремонт подземки не менее 300–350 млн руб.

По словам председателя комитета Владимира Солдатенкова, плановая убыточность метро обусловлена тарифом на проезд в 28 руб. при себестоимости поездки в 45 руб., которая продолжает увеличиваться из-за роста необходимых затрат. «­Период недофинансирования метрополитена составил около десяти лет, они там выкручиваются, как могут. Ввод в эксплуатацию новой станции „Стрелка“ не принес заметных доходов. А учитывая, что по 442-ФЗ „О внеуличном транспорте…“ полномочия по контролю технической эксплуатации метро переданы на уровень регионов, логично, что Нижегородская область должна нести большую часть затрат», — пояснил “Ъ-Приволжье” Владимир Солдатенков. Он призвал своих коллег-­депутатов провести этот вопрос и через комитет по бюджету, мнение которого будет решающим в части софинансирования. По мнению депутата и бывшего мэра Нижнего Новгорода Юрия Лебедева, региону логичнее взять на себя бремя содержания метро, так как сейчас Нижнему Новгороду по бюджетным правилам оставляют не более 10% собственных доходов.

Присутствовавший на заседании новый министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев согласился с депутатами в том, что метро — объект стратегический и «халатного отношения» к нему быть не должно, но выделение финансирования и оценка затрат требуют детальной проработки. «Безусловно, какая-то помощь городу нужна в этом вопросе. Мы сейчас оцениваем все риски и перспективы как для бюджета области, так и в плане содержания и развития метрополитена. Кроме того, я не вправе высказываться за министерство финансов или министерство экономики: они сформируют свои позиции по этому вопросу», — сообщил “Ъ-Приволжье” господин Саватеев. Вероятно, минфин области озвучит свое видение по предлагаемым расходам в четверг, когда состоится заседание бюджетного комитета.

Интрига еще и в том, что, по информации депутатов, в министерстве транспорта Нижегородской области до сих пор нет отдела, сотрудники которого в соответствии с 442-ФЗ будут осуществлять государственный контроль соблюдения правил технической эксплуатации внеуличного транспорта, в том числе метро. «Правительство РФ передало эти полномочия области, а средства на их осуществление не поступили. Хотя федеральный закон вступил в силу еще в конце 2018 года», — отметил собеседник “Ъ-Приволжье”. В областном правительстве неофициально подтвердили, что новая структура нижегородского минтранса была составлена при прежнем министре Вадиме Власове, однако она еще не утверждена и пока существует лишь в проекте.

Роман Кряжев