«Нижегородское метро» просит региональную службу по тарифам повысить стоимость проезда

Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» планирует повысить стоимость проезда и обратилось с соответствующим заявлением в региональную службу по тарифам. Сейчас при стоимости проезда в 28 руб. себестоимость поездки достигает 56 руб.

«По нашим расчетам, где-то 21 руб. получает метро за перевозку пассажира. Мы сейчас отдали все документы (по пересмотру стоимости проезда.– “Ъ-Приволжье”) в региональную службу по тарифам»,– сообщил директор «Нижегородского метро» Олег Яушев в эфире телеканала «Волга». Какую стоимость проезда предлагается установить, он не сообщил.

Как ранее стало известно на заседании комитета нижегородского парламента по транспорту, по финансовому плану в 2019 году доходы метрополитена составят 711 млн руб., а расходы — почти 1,8 млрд. Администрация Нижнего Новгорода предложила региональной казне разделить траты и субсидировать метро в соотношении 30% на 70%.

“Ъ-Приволжье” направило запросы в мэрию и правительство региона чтобы узнать, когда будет принято решение о повышение стоимости проезда и как удорожание поездки отразится на финансовом состоянии предприятия.

Добавим, что, по предварительным оценкам, только на ремонт путей, тоннелей и системы энергоснабжения метро необходимо 1,8 ­млрд руб. Строительство новых станций в Нижнем Новгороде не планируется до 2024 года.

Анастасия Еремина