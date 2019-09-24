YouDrive поделится выручкой

Каршеринговый сервис YouDrive нашел новый способ увеличить автопарк: компания предлагает вложиться в него частным инвесторам. В обмен им гарантируется доходность не менее 13% годовых и выкуп автомобиля сервисом через три года. Доходность схемы для клиентов сравнительно невысока — при самостоятельном инвестировании в автомобиль для аренды они заработали бы больше.

YouDrive с 24 сентября запустит инвестиционную программу, в рамках которой физические и юридические лица смогут инвестировать в покупку автомобиля для парка каршерингового сервиса с выкупом его компанией через три года, рассказал “Ъ” представитель YouDrive. В рамках предлагаемой схемы клиент сможет подать заявку на сайте, затем подписать договоры на покупку машины с дилером и о ее аренде — с YouDrive, после чего компания выведет автомобиль на линию. В течение трех лет YouDrive обещает вносить клиенту ежемесячные выплаты, а после этого срока — выкупить автомобиль, если владелец не захочет вывести его из программы.

229 тысяч пользователей каршеринга было в России по состоянию на декабрь 2018 года (оценка Сбербанка)

В YouDrive утверждают, что в результате такой инвестиции клиент получает гарантированную доходность «не менее 13%» за счет ежемесячных выплат и цены выкупа автомобиля, которые фиксируются в договоре. Например, ежемесячный платеж по Hyundai Creta, стоимость которого с НДС составляет около 1,05 млн руб., составляет 26 тыс. руб., а выкупить его спустя три года компания обязуется за 630 тыс. руб. В программе также участвуют автомобили Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Renault Arkana, Renault Kaptur, Kia Rio X-Line.

YouDrive давно начал пополнять парк автомобилей с помощью частных лиц. Как сообщал “Ъ” 24 января 2019 года, сервис начал принимать автомобили не старше десяти месяцев в обмен на ежемесячные выплаты. С помощью таких механизмов YouDrive рассчитывает диверсифицировать источники финансирования расширения парка и сократить риски, связанные с зависимостью от лизинговых компаний, говорят в компании. За счет новой программы сервис планирует расширить автопарк на 500 машин до конца 2019 года. Сейчас парк составляет 3,3 тыс. машин, из которых 2 тыс. собственные, остальные — партнерские. План на конец лета 2020 года — 10 тыс. машин, не считая партнерских. Выручка YouDrive за 2018 год, по собственным данным, превысила 1 млрд руб.

Если YouDrive удастся увеличить автопарк до 10 тыс. машин, это приблизит его по доле к лидерам рынка, отмечает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. У «Яндекс.Драйв» сейчас 13,5 тыс. автомобилей, у «Делимобиля» — 12,5 тыс., у BelcaCar — 4,3 тыс. (данные компаний).

Спрос на такое вложение может появиться у так называемых инвесторов-инноваторов, которые «пробуют любую новую возможность», считает Леонид Делицын, оценивая количество возможных заинтересованных инвесторов в 4–5 тыс. Уровень риска предлагаемых YouDrive инвестиций сопоставим с уровнем доходности, полагает он. Если бы те же инвесторы самостоятельно приобрели автомобиль и сдавали его в аренду, например, для такси, то на машине эконом-класса доходность такой инвестиции с учетом стоимости обслуживания и налогов составила бы не менее 30% годовых, рассчитал начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

При этом сама компания рискует, выкупая машины спустя три года, так как после каршеринга они, как правило, в значительно худшем состоянии, чем после личного использования, уверен собеседник “Ъ” на рынке каршеринга. У клиентов при этом нет очевидного инструмента контроля, чтобы гарантировать нормальное сервисное обслуживание, считает сооснователь BelkaCar Лориана Сардар, а значит, на выходе они могут получить машины, которые не обслуживались у официальных дилеров.

Валерия Лебедева