YouDrive уточнит время и место

Каршеринговый сервис YouDrive предложит пользователям в обмен на скидки указывать место прибытия и примерное время завершения поездки. Планируется, что нововведение со временем ляжет в основу новой функции — возможности для пользователей сервиса зарабатывать на подвозе попутчиков. В России культура таких поездок внутри города пока не прижилась, напоминают эксперты.

YouDrive начал предлагать клиентам скидки в рамках «умных тарифов» за указание места назначения и приблизительного времени завершения поездки, рассказали “Ъ” в компании. Размер скидки рассчитывается с учетом длительности поездки и уровня спроса в конечной точке маршрута. В дальнейшем пользователи смогут сразу передавать автомобиль по завершении аренды другому клиенту, а также брать попутчиков, говорят в сервисе. «Каршеринг — это прежде всего общественный транспорт для коротких поездок внутри города. Такой сервис может стоить дешевле, чем сейчас, если предоставить еще больше возможности для шеринга»,— отметил основатель и гендиректор YouDrive Борис Голиков.

YouDrive основан в 2015 году, сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи, общий автопарк насчитывает 2,5 тыс. автомобилей с учетом партнерских. В январе господин Голиков говорил “Ъ”, что выручка сервиса за 2018 год превысила 1 млрд руб. В июне интерес к покупке сервиса подтвердила Mail.ru Group. Сервис «Делимобиль» 7 августа объявил, что нарастил парк до 12,5 тыс. машин, обогнав лидировавший ранее «Яндекс.Драйв» с 11,5 тыс. автомобилей. Третью строчку по объему автопарка занимает BelkaCar, у которой 4,3 тыс. машин.

Конкуренты YouDrive пока не экспериментировали с аналогичными предложениями для клиентов, но «Яндекс.Драйв» в апреле ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сохранив и поминутную тарификацию. Успешное развитие каршеринга обеспечивает эффективное управление автопарком и максимальное сокращение простоя автомобилей, приемы этого могут различаться и варьироваться, рассуждает представитель «Делимобиля» Алена Балакирева. По ее словам, «Делимобиль» работает с анализом данных для прогнозирования спроса в определенные часы и в определенных районах, чтобы число аренд автомобилей в сутки росло. Другой собеседник “Ъ” на рынке каршеринга связывает стремление YouDrive добиться максимальной эффективности от автомобилей со сравнительно некрупным автопарком сервиса.

YouDrive пытается сочетать разные модели, отмечает руководитель кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антон Губницын. «Сервис берет в аренду машины от физических лиц, создает единую платформу операторов шеринга. Трудно сказать, какая из идей выстрелит, но это стремление протестировать разные грани платформенной экономики и найти точку, где участники сети создают добавленную стоимость друг для друга»,— рассуждает он.

Для пользователя новые «умные тарифы» будут привлекательны, если окажутся просты и понятны, считает президент Sistema_VC Дмитрий Филатов. При этом, по его мнению, в России культура разделения поездок еще не сформирована, так как люди высоко ценят личное пространство. Кроме того, разделение поездки выгодно, если она дорогая, но в России и такси, и каршеринг сравнительно дешевы, продолжает он, «поэтому привлекательность функции разделения поездки в сравнении с безопасностью и комфортом личного пространства не очевидна». Антон Губницын напоминает, что реализовать внутригородские поездки пока не удалось крупнейшему карпулинговому сервису в России BlaBlaCar.

Всего за первое полугодие 2019 года москвичи совершили 24 млн поездок на каршеринге, говорится на сайте мэра столицы. По данным мэрии, ежедневно каршеринговым автомобилем в среднем пользуются семь человек, средняя стоимость минуты составляет 6–10 руб.

Дмитрий Шестоперов