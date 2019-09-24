Зерно не взошло в Азовском море

Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах. Они предупреждают, что уйти могут 20–30% компаний с судами до 5 тыс. тонн. Трейдеры считают угрозы пустыми и связывают снижение активности в Азовском море с приостановкой импорта зерна Турцией и уходу части грузов в Новороссийск.

Судовладельцы, работающие в портах Азовского моря, начали переориентироваться на другие рынки из-за сложностей с экспортом российской пшеницы, сообщил “Ъ” гендиректор компании «Глогос проект» (занимается фрахтованием и перевозками зерновых) Константин Гриневич. Речь идет о 20–30% мелких и средних компаний, владеющих судами класса «река—море» грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. По словам господина Гриневича, традиционно фрахтовый рынок под вывоз зерновых из портов Азово-Черноморского и Каспийского регионов в августе был на пике, но в этом году сложилась обратная ситуация. По оценкам «Глогос проект», ставка фрахта за перевозку 3 тыс. тонн пшеницы из Ростова-на-Дону в турецкий порт Мармара находится на уровне $17 за тонну при себестоимости рейса $15–16 за тонну. Для сравнения: годом ранее ставки были около $28 за тонну, указывает Константин Гриневич.

Просадку рынка в «Глогос проект» связывают с замедлением темпов экспорта пшеницы на фоне высоких внутренних цен и низких мировых котировок. По данным «Совэкона», средние цены на российскую пшеницу (12,5% протеин) на фоне конкуренции с другими регионами с конца июля к середине сентября опустились с $197 до $185 за тонну (FOB). На внутреннем рынке пшеница третьего класса за этот период осталась на уровне 10,4 тыс. руб. за тонну, четвертого — подорожала с 9,9 тыс. до 10,07 тыс. руб. за тонну.

По оценкам аналитического центра «Русагротранса», в июле—сентябре 2019 года прямой экспорт зерна через малые порты Азовского моря вырастет на 46%, до 1,67 млн тонн, за счет активного вывоза в Турцию, сообщил руководитель центра Игорь Павенский.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько связывает рост отгрузок с низкими запасами пшеницы в Турции на старте сезона и предпродажными поставками российского зерна в эту страну на склады.

Но активность в малых портах Азовского моря действительно снижается, подтверждает гендиректор российского подразделения Agrozan Commodities Сабина Содикова. По ее словам, Турция на данный момент покрыла потребность в зерне: грузы на первую половину октября импортеры покупают крайне неохотно. Кроме того, добавляет трейдер, часть зерна, которая в прошлом сезоне шла на рейдовую перевалку с малых портов в порт Кавказ, сегодня уходит в Новороссийск вагонами и автотранспортом. По оценкам «Русагротранса», вывоз через малые порты на рейдовую перевалку в июле—сентября снизится на 28%, до 4,39 млн тонн.

Сабина Содикова связывает это с закупочной активностью ВТБ на зерновом рынке. Банк, в частности, владеет 50% минус 1 акцией Объединенной зерновой компании, которая контролирует 51% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) и 33,18% в самом НКХП. Кроме того, ВТБ владеет Новороссийским зерновым терминалом. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что в этом сезоне в целом выросла конкуренция между терминалами из-за снижения объема экспорта зерна, в том числе между глубоководными терминалами и рейдовой перевалкой. С начала сезона на середину сентября Россия экспортировала 11,5 млн тонн зерна, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Снижение ставок фрахта на малой воде и ставок перевалки в глубоководных портах обусловлено более низким темпом экспорта в этом году по сравнению с прошлым периодом, сообщили “Ъ” в ВТБ.

Угрозы ухода части судовладельцев из малых портов Азовского моря Сабина Содикова называет «страшилками». Что они будут возить и куда уйдут — Каспий практически не работает, а другие бассейны для таких судов фактически закрыты, отмечает она. Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко согласен, что заявления выглядят попыткой завысить стоимость фрахта. При этом, прогнозирует госпожа Содикова, торговля на малой воде может возобновиться с середины октября, когда будет активность со стороны Турции. Но судовладельцам стоит привыкнуть к новой реальности: по мнению эксперта, фрахта в $30 до Мармара, как было прошлом октябре, в этом не будет.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин