Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» в новом сезоне

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь примет участие в шоу в новом сезоне. До конца года отстраненного за попытку подкупа игрока будет заменять в команде Инна Семенова.

«Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет»,— говорится в сообщении на сайте «Игра ТВ».

«Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними»,— заявили ТАСС в пресс-службе «Первого канала».

Осенние игры «Что? Где? Когда?» пройдут в прямом эфире «Первого канала» по субботам. Ближайшая игра — 28 июля в 23:00 по московскому времени.

Напомним, в феврале главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа. Александр Друзь утверждал, что все было наоборот. В итоге результат игры с его участием был аннулирован, позднее он принес извинения за причиненный ущерб репутации ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», ему сохранили статус игрока, но отстранили от игр на неопределенный срок.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ FM” «Александр Друзь покаялся перед телезрителями».