SoftBank хочет сместить Адама Нойманна с поста главы WeWork

Японский конгломерат SoftBank, являющийся крупнейшим инвестором компании We Company (ранее WeWork), настаивает на том, чтобы основатель сервиса Адам Нойманн ушел с поста генерального директора. Об этом сообщают американские СМИ, в том числе CNBC со ссылкой на источники.

По их данным, к такому варианту склоняются и некоторые другие члены совета директоров компании, хотя некоторые из них против такого решения. Есть вероятность, что посвященное этому вопросу заседание совета пройдет уже на этой неделе. Господина Нойманна могут сделать председателем совета директоров без исполнительных полномочий. При этом, как сообщает Financial Times, неизвестно, поддержит ли большинство членов совета директоров решение о смене генерального директора.

Сомнения в том, насколько господин Нойманн в состоянии по-прежнему управлять We Company, в которую входит сервис коворкингов WeWork и некоторые другие проекты, нарастают на фоне резкого падения стоимости компании, продолжающихся убытков и переноса IPO. По данным CNBC, SoftBank теперь не поддерживает план проведения IPO компании. Кроме того, многие инвесторы считают чрезмерным влияние в компании господина Нойманна и сомневаются в его способности управлять компанией на фоне новостей об употреблении им марихуаны, проведении дорогих мероприятий в We Company и непредсказуемом поведении.

Несколько недель назад We Company объявила об изменениях в руководстве компании. Среди них — введение в руководство независимого директора и снижение числа голосов на акции, принадлежащие господину Нойманну, с 20 на акцию до десяти. Инвесторы не сочли эти изменения достаточными.

Яна Рождественская