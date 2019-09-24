«Эмми» досмотрела «Игру престолов»

В Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения телевизионных наград «Эмми». Лучшим драматическим сериалом в четвертый раз была выбрана «Игра престолов» телеканала НВО. Еще одним триумфатором стал комедийный сериал стримингового сервиса Amazon «Дрянь» (Fleabag), собравший шесть наград, в том числе и за лучший комедийный сериал. Лучшим мини-сериалом был признан новый хит HBO «Чернобыль».

Среди телеканалов лидерство сохранил НВО, проекты которого в общей сложности получили 34 «Эмми». Второе место занял стриминговый сервис Netflix с 27 наградами, третье — Amazon, собравший 15 призов.

Последний сезон «Игры престолов», популярнейшего сериала НВО, три раза получавшего главную «Эмми» (в 2015, 2016 и 2018 году), в этот раз был лидером по количеству номинаций, несмотря на общее и среди критиков, и среди зрителей мнение, что он оказался далеко не лучшим. Он был выдвинут на награды в 32 категориях, включая четыре актерские: Кит Харрингтон и Эмилия Кларк претендовали на «Эмми» за лучшую мужскую и женскую роль в драматическом сериале соответственно, а Николай Костер-Вальдау, Питер Динклейдж, Гвендолин Кристи, Софи Тернер и Мейси Уильямс соревновались друг с другом в номинациях за роли второго плана.

В конечном счете локомотив НВО получил 12 «Эмми», в основном технические: за музыку, костюмы, визуальные эффекты и тому подобное.

Из тех же наград, что интересуют широкую публику, ему достались две: за лучший драматический сериал и за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале для Питера Динклейджа (это его четвертая «Эмми» за роль Тириона Ланнистера, предыдущие он получал в 2011, 2015 и 2018 году). Таким образом, несмотря на недовольство фанатов и даже петицию за пересъемку последнего сезона (которую, конечно, никто не воспринял всерьез), «Игра престолов» триумфально завершила свою десятилетнюю историю, а конкурирующие каналы теперь могут ненадолго вздохнуть спокойно, пока не появится еще один такой же мощный суперхит, собирающий все награды как пылесосом.

Если торжество «Игры престолов» было вполне предсказуемым, то мгновенный взлет «Дряни» — камерного сериала о лондонской неудачнице в возрасте слегка за тридцать, которая откровенно шутит на любые темы от феминизма и анального секса до Обамы и католической церкви — стал настоящим сюрпризом и победой для стримингового сервиса Amazon, который с каждым годом составляет все более серьезную конкуренцию признанным лидерам: НВО и Netflix. Первый сезон «Дряни» вышел в 2016 году на ВВС. Amazon подхватил сериал весной 2019 года и сразу получил не только признание зрителей, но и 11 номинаций на «Эмми». Из них «Дрянь» победила в шести, в том числе лучший комедийный сериал, лучшая женская роль в комедийном сериале и лучший сценарий для комедийного сериала (последние две награды получила Фиби Уоллер-Бридж).

Прошлогодний победитель среди комедий, «Удивительная миссис Мейзел», выходящая на том же Amazon, в этом году выдвигалась в двадцати номинациях и получила восемь наград. Четыре «Эмми» достались актерам сериала: Алекс Борштейн и Тони Шэлубу за лучшую женскую и мужскую роль второго плана в комедийном сериале соответственно, а также Джейн Линч и Люку Кирби как лучшим приглашенным актерам.

Еще одним фаворитом церемонии был мини-сериал НВО «Чернобыль», рассказывающий об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Он вышел в мае этого года и сразу поставил новый рекорд для телеканала, получив высшую оценку зрителей на сайте IMDB и обойдя многолетнего лидера — «Игру престолов» (на сегодняшний день «Чернобыль» занимает четвертое место в этом рейтинге). Сериал собрал девятнадцать номинаций и выиграл в десяти из них, включая лучший мини-сериал, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую операторскую работу. К сожалению, актерский состав «Чернобыля» остался без более чем заслуженных наград.

Лучшим актером в драматическом сериале стал Билли Портер, исполнитель главной роли в «Позе», истории о транссексуальных артистах и полулегальных танцевальных клубах в Нью-Йорке 1980-х, которая недавно была продлена на третий сезон. Это первый случай в истории «Эмми», когда награду получил чернокожий открытый гомосексуалист. Премия за лучшую женскую роль в драматическом сериале досталась Джоди Комер из шпионского боевика «Убивая Еву», а за лучшую женскую роль второго плана — Джулии Гарнер из мрачного детектива «Озарк». Лучшим актером в комедийном сериале был выбран Билл Хейдер за роль наемного убийцы, решившего переквалифицироваться в актеры, в «Барри». Среди исполнителей главных и второстепенных ролей в мини-сериале или телефильме были отмечены Джаррель Джером («Когда они нас увидят»), Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»), Бен Уишоу («Чрезвычайно английский скандал») и Патриша Аркетт («Притворство»).

В номинации «Лучший телефильм» победил «Брандашмыг» — интерактивный эпизод сериала «Черное зеркало», выходящего на Netflix и уже в третий раз подряд получающего «Эмми» в этой категории. Это история молодого программиста, который пытается превратить свой любимый фантастический роман в компьютерную игру. В определенные моменты зритель может сам выбирать дальнейшее развитие событий. Этот новаторский эксперимент на стыке кино и видеоигры, конечно, не мог не привлечь внимания «Эмми», а вот пойдет ли телевидение по такому пути развития дальше — вопрос, ответ на который, как и в самом фильме, будет зависеть только от зрителей.

Юлия Шагельман