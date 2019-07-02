Устойчивому развитию подстроили механизм

Правила работы новых экономических механизмов Парижского климатического соглашения стали главной темой очередной сессии переговоров ООН по климату в Бонне. Хотя финальные условия работы механизма устойчивого развития так и не были утверждены, формат работы нового инструмента уже во многом ясен: приоритетными станут проекты по снижению выбросов в условиях «рынка покупателя», ключевым условием отбора — репутация продавца, важнейшей мотивацией — продвижение своих технологий и укрепление репутации. РФ до момента ратификации Парижского соглашения не сможет получать финансирование в рамках новых механизмов. Впрочем, на саммите G20 в Осаке президент Владимир Путин объявил о намерении ратифицировать ПС в ближайшее время.

В конце минувшей недели в Бонне завершилась двухнедельная сессия климатических переговоров ООН — последняя перед финальной конференцией ООН (пройдет в ноябре в Чили) до начала действия Парижского соглашения (ПС). Напомним, что ПС, заключенное в 2015 году, уже ратифицировано 185 странами из 197. Соглашение вступило в силу в 2016 году, но формально начинает действие в январе 2020 года. Большая часть недавних климатических переговорных сессий ООН была посвящена разработке правил Парижского соглашения (см. “Ъ” от 17 декабря 2018 года). Сессия в Бонне не стала исключением — делегаты стран обсуждали будущие правила работы механизма устойчивого развития (МУР) — экономического механизма ПС, который будет включать в себя и торговлю квотами между странами, и совместные инвестпроекты по снижению выбросов, и любые совместные «нерыночные» действия стран — как введение совместных налогов на выбросы парниковых газов, общие стандарты и требования (скажем, к объемам выбросов на единицу продукции), утверждение единой маркировки продукции, подтверждающей ее углеродоемкость.

«Я призываю правительства стран до конца года утвердить ясные правила для работы международных углеродных рынков и углеродных проектов — бизнес-сектор крайне заинтересован в этом и ждет сигналов от правительства, прописывающих механизмы работы»,— заявила по результатам саммита исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса.

Несмотря на то что финальные правила МУР так и не были утверждены, общие очертания нового рынка стали во многом яснее. Так как, в отличие от Киотского протокола, страны сами устанавливают свои цели, а большая часть экспертов не видят перспектив для международного рынка «передачи единиц снижения выбросов парниковых газов». «Теперь первично продвижение своих технологий, привлечение инвестиций, зеленый имидж, поэтому мы вряд ли можем ожидать высокие объемы межгосударственной торговли квотами»,— размышляет наблюдатель переговоров в Бонне, глава программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин. По его мнению, наиболее перспективными, в том числе для России, окажутся совместные проекты, когда инвесторы будут вкладываться в снижение выбросов (в том числе за счет экспорта технологий в принимающую страну). «Скорее всего, можно ожидать, что МУР превратится в рынок, условия на котором диктует покупатель, отбирающий продавцов с безупречной репутацией, предлагающих выигрышные проекты с технологической точки зрения и идеальные по экологическим и социальным критериям»,— считает господин Кокорин.

Споры стран в Бонне вызвали вопросы возможности переноса в новый механизм единиц сокращений выбросов из периода Киотского протокола (на этом настаивала, в частности, Бразилия) — решение пока отложено, предполагается, что финальные правила нового экономического механизма определятся в Чили. «Для того чтобы полноправно участвовать в обсуждении проектных вопросов на конференции в Сантьяго, РФ необходимо ратифицировать ПС минимум за месяц до начала конференции — окно возможности реализации такого сценария стремительно схлопывается»,— говорит директор по развитию Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода Олег Плужников. По данным “Ъ”, доклад о социально-экономических последствиях ратификации ПС, а также предложения с обоснованием ее целесообразности были представлены в правительство два месяца назад. Также на выходных президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Осаке (в итоговой декларации саммита все страны, кроме США, подтвердили приверженность ПС), заявил, что в ближайшее время РФ перейдет к ратификации соглашения, «проведя соответствующие внутригосударственные процедуры».

Ангелина Давыдова