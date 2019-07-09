Парижское соглашение впишется в закон

Россия запустила процесс ратификации Парижского климатического соглашения (ПС) — вчера Минприроды внесло в правительство соответствующее предложение. В конце минувшей недели вице-премьер Алексей Гордеев также поручил министерству совместно с МИДом до 1 сентября внести в Белый дом и проект федерального закона о ратификации ПС. РФ может объявить о ней уже в конце сентября в Нью-Йорке на климатическом саммите генсека ООН. Международные и российские эксперты приветствуют подобный шаг, призывая РФ также повысить уровень климатических обязательств.

Как сообщило вчера в официальном заявлении Минприроды, ведомство внесло в правительство предложение о ратификации Парижского соглашения, принятого в 2015 году и подписанного РФ в апреле 2016 года. На прошлой неделе по итогам совещания у вице-премьера Алексея Гордеева министерство совместно с МИДом получило поручение до 1 сентября внести в правительство и проект федерального закона о ратификации ПС. Ускорение процесса связано, в частности, с тем, что в конце июня на саммите G20 в Осаке президент Владимир Путин объявил о намерении РФ ратифицировать ПС в ближайшее время. Отметим, что из всех стран «двадцатки» до сих пор не ратифицировали ПС только РФ и Турция, США сначала ратифицировали соглашение, а потом объявили о планах выхода из него, всего ратифицировали ПС 185 стран-участниц из 197.

«Необходимо активно включаться в работу, чтобы озвученное руководством страны политическое решение о поддержке Парижского соглашения по климату реализовать в короткие сроки»,— говорится на сайте российского правительства. РФ, скорее всего, официально объявит о ратификации на климатическом саммите генерального секретаря ООН, который пройдет 23 сентября в Нью-Йорке.

В качестве предпосылок для ратификации в Белом доме отмечают «глобальные климатические изменения, которые достаточно существенно отражаются на вопросах экономики», переход передовых стран «на модель низкоуглеродного развития», рост спроса и объема инвестиций в возобновляемые источники энергии, снижение стоимости строительства солнечных и ветроэлектростанций. «Электроэнергетика в мире становится менее углеродоемкой, и это предопределяет конкурентное преимущество товаров, произведенных в странах с более зеленой энергетикой. Переход на низкоуглеродное развитие также создает предпосылки для ограничения роста экспорта углеводородов для стран, экспортирующих уголь, нефть и газ. России необходимо учитывать эти тенденции как с точки зрения формирования дополнительных точек роста национальной экономики, так и защиты национальных интересов»,— заявил на совещании у вице-премьера Гордеева замглавы Минэкономики Михаил Расстригин.

Международные и российские эксперты, опрошенные “Ъ”, приветствуют подобный шаг. «Climate Action Network (объединение более 1400 общественных и исследовательских организаций 120 стран мира, специализирующихся на тематике изменения климата.— “Ъ”) приветствует решение РФ приступить к ратификации ПС. Так как страна является одним из крупнейших эмитентов парниковых газов (пятая по общему объему после Китая, США, ЕС и Индии.— “Ъ”), ее ратификация станет критически важным шагом на пути достижения целей ПС, а также пошлет позитивный сигнал всем остальным странам, которые еще не ратифицировали соглашение»,— заявила временный исполнительный директор CAN International Тасним Эссоп. Эксперт также призвала РФ пересмотреть и усилить национальные обязательства по снижению выбросов парниковых газов (РФ заявила цель снизить выбросы на 25–30% от уровня 1990 года, притом что они уже на 30% ниже этого уровня).

«Ратификация откроет РФ доступ к сотрудничеству с другими странами по развитию безуглеродныx отношений, в том числе в области энергетики»,— предполагает Ольдаг Каспар, возглавляющий направление сотрудничества с Восточной Европой в немецкой экспертной организации Germanwatch. «К финальной сессии климатических переговоров ООН (пройдут в декабре этого года в Чили.— “Ъ”) РФ уже сможет стать полноправным участником принятия решений по вопросам, наиболее важным для страны: о международных, в том числе рыночных, проектах по снижению выбросов»,— говорит глава программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин. Напомним, само соглашение начинает действовать в январе 2020 года.

Ангелина Давыдова