Тепло планирует вернуться в октябре

На столицу обрушился дождь и град. Местами выпал первый снег. В воскресенье в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Скорость ветра достигала 19 м/с.

На автомобиль Анны упала ветка дерева. В итоге пришлось менять заднее стекло машины. «Вышла во двор и увидела, что у меня стекло разбито, внутри лежит огромная ветка дерева, которая упала, и на крыше тоже несколько вмятин от нее осталось. Пришлось срочно отказаться от всех поездок и отвезти машину в сервис. Замена стекла обошлась в 15 тыс. Особенно неприятный момент: помимо ветки упал еще и мертвый голубь, который тоже попал в автомобиль. Сзади все в стеклах, в перьях и в этом голубе»,— рассказала Анна.

Но это скорее единичный случай. Массовых обращений москвичей в автомастерские пока нет, заявили “Ъ FM” в одном из сервисов: «Абсолютно никак не увеличилось. Я вам больше скажу, даже, наверное, из-за плохой погоды народ больше дома сидит. Экстренные случаи, конечно, никуда не деть. Увеличилось число обращений по эвакуаторам. Не каждый готов в дождик под капотом ковыряться».

Ясная погода вернется в Москву только к среде. Но тепла ждать не стоит. Температура не будет подниматься выше 10 градусов, а ночью может опускаться до отрицательных значений, сообщил “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Циклон быстро проходит и уходит на восток. В связи с этим изменяется и режим погоды. Еще в понедельник ветряная погода, но осадков уже в Москве не ожидается. По области возможны небольшие осадки. Со вторника —повышение давления, ясная, солнечная, сухая погода, ветер штилевой. Для бабьего лета не хватает теплой погоды. Температурный режим будет низкий, ниже нормы примерно на 3-4 градуса. Начиная со вторника, мы прогнозируем, что уже и в самой Москве температура будет около нуля, от -1 до +1 градуса. По области до -4, и так в течение всех рабочих дней недели. Днем столбик термометра не будет дотягивать до 10 градусов».

Комфортная осенняя температура вернется в Москву только через неделю. Днем первого октября метеорологи обещают до 15 градусов тепла.

Иван Корякин