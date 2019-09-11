Бабье лето прощается со столицей

Летняя погода покинет Москву в конце недели. В грядущие выходные горожан ждут дожди и резкое снижение температуры, сообщают синоптики. По их словам, сейчас в сторону Москвы движется холодный атлантический фронт, который даст о себе знать вечером 13 сентября. Но пока температура, наоборот, достигла рекордных показателей. 11 сентября стало самым жарким днем более чем за 70 лет. В полдень московская метеостанция зафиксировала по-настоящему летние +26 градусов. А Гидрометцентр из-за жары даже объявил «желтый» уровень погодной опасности.

Впрочем, уже в эти выходные погода будет демонстрировать совсем другие рекорды, рассказал “Ъ FM” ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец: «Бабье лето скоро закончится. 12 сентября мы все еще будем наслаждаться солнечной и очень теплой погодой, температура превысит климатические показатели середины лета: ночью будет не прохладнее +9…+14, днем — снова до +25 градусов.

13 сентября атмосфера начнет кардинально меняться и перестраиваться на осенний лад.

Вскоре могут пойти первые незначительные дожди. Наиболее сложные условия ожидаются в предстоящие выходные: придет североатлантический циклон, будет пасмурно, дождливо, температура буквально рухнет. 14 сентября под утро будет уже +9…+14, а днем не выше +13…+18, 15 сентября в ночные часы — +5…+10, а днем — +11…+16. Это даже прохладнее, чем положено в сентябре».

Синоптики добавляют, что новых всплесков тепла этой осенью ждать не стоит. На Центральную Россию обрушится серия мощных циклонов, которые принесут холодные дожди и понижение температуры.

Владимир Соколов