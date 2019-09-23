WADA всмотрится в репутацию РУСАДА

Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 в Токио. Немецкий телеканал ARD и британская газета The Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Москву вновь подозревают в манипуляциях с допинг-пробами. Этот вопрос 23 сентября обсудит Всемирное антидопинговое агентство. Его комитет по соответствию должен предоставить отчет о работе РУСАДА. Так есть ли реальный риск, что российские спортсмены вновь будут выступать без флага? Об этом — Иван Якунин.

Прошел ровно год, как российская антидопинговая организация была восстановлена в правах и вновь начала сотрудничать с WADA с одним условием: международные инспекторы получат полный доступ к базе проб российских спортсменов. С незначительными оговорками все шло хорошо: агентство сотнями вычисляло нечистые допинг-пробы и тут же об этом отчитывалось. На недавней пресс-конференции, посвященной итогам года работы РУСАДА, ее гендиректор Юрий Ганус заявил, что эффективность организации была повышена в 13 раз. Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев успехи РУСАДА подтверждает:

«Все возможные какие-то последствия РУСАДА уже ощутила, после чего было проведено два аудита со стороны комиссии WADA, которые признали РУСАДА на сегодняшний день одним из лучших национальных антидопинговых агентств в мире по качеству своей работы.

Поэтому юридических оснований для приостановления статуса РУСАДА абсолютно нет. Представляется, что это очередной вброс в свете так называемой холодной допинговой войны против российского спорта».

Но иностранные журналисты считают иначе. Сначала выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт — автор нашумевшего фильма о допинге в российском спорте. По его информации, некоторые допинг-пробы были фальсифицированы, и в WADA об этом знают. Потом подключилась газета The Telegraph: ее источники утверждают, что информацией сознательно манипулировали 18 месяцев, и теперь российская сборная на Токио может не рассчитывать. Потом последовало и не анонимное заявление. Глава Института Национальных антидопинговых агентств Майкл Аск рассказал, что он в курсе ситуации, и теперь есть два варианта — либо Россия в трехнедельный срок объясняет, что произошло, либо на вылет.

Но это не означает, что россияне точно пропустят Игры, говорит юрист Артем Пацев, который ранее уже защищал российских спортсменов, обвиненных в употреблении допинга: «Возможно, будет принято решение, что национальное антидопинговое агентство является не соответствующим кодексу. Будет запущена определенная процедура, тогда уже РУСАДА будет иметь права обжаловать это решение. Это не означает автоматически недопуск и России, и ее спортсменов на Олимпиаду. Если какая-то национальная антидопинговая организация поражена в правах и не соответствует кодексу, и не смогла оспорить это успешно в суде, то тогда может действительно встать вопрос о недопуске спортсменов этой страны под флагом на следующие Олимпийские игры».

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Российские спортивные чиновники появление подобных публикаций категорично назвали слухами и предложили просто ждать. Такая реакция не удивила создателя мельдония, латвийского ученого Иварса Калвиньша. Он следит за развитием спора и сомневается, что Россию действительно могут отстранить: «Если есть какие-то для этого основания, то, скорее всего, это и случится. Это, конечно, позор. Будет печально, если ваши политики ошиблись, и информация окажется достоверной. Но, вы знаете, всегда легче вылить ведро с помоями, а отмыться очень сложно».

До сих пор не прояснен вопрос о возможных санкциях против России: не поедет никто или поедут, но без флага и гимна, либо все обойдется. Ведь Международный олимпийский комитет не раз говорил, что Россия уже отбыла наказание и прошлое забыто. Судя по всему, новые детали, подозрения и слухи будут появляться весь ближайший год, который обещает быть очень нервным для российских атлетов.