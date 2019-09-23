Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в больницу

Перерыв в связи с болезнью подсудимого объявили в судебном заседании по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента при Верховном суде республики.

Представитель суда отметил, что Александр Соловьев находится на стационарном лечении. Его заболевание подтверждено медицинским заключением. Он подчеркнул, что суд продолжал рассматривать доказательства со стороны обвинения до госпитализации экс-главы Удмуртии. Источник, знакомый ситуацией, добавил, что Александра Соловьева поместили в больницу в связи с обострением хронического заболевания.

Напомним, что два года тогдашний глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву. Ему было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму 139 млн руб. и доли участия в ООО в размере 2,7 млн руб. Президент России Владимир Путин лишил должности Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Спустя год СКР предъявил обвинение бывшему главе Удмуртии в окончательной редакции. Дело Александра Соловьева поступило в Завьяловский районный суд лишь в декабре 2018 года. Сейчас стороны защиты и обвинения допрашивают свидетелей, среди которых уже выступили некоторые ключевые фигуры.