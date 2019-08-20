Подлодка «Петропавловск-Камчатский» совершила первое погружение

Строящаяся на петербургском судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» совершила первое успешное погружение. Судостроители намерены реализовать всю программу ее заводских ходовых испытаний за один этап, без возвращения корабля на завод до их завершения, сообщили в АО «Адмиралтейские верфи».

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» строится для Тихоокеанского флота. Она вышла на испытания 16 августа. В подводном и надводном положениях проверяются все системы корабля, включая энергетическую установку, навигационный комплекс, комплекс радиолокационной связи и системы обеспечения жизнедеятельности.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что субмарина была спущена на воду в конце марта этого года. Всего до 2022 года для Тихоокеанского флота «Адмиралтейские верфи» намерены построить шесть подлодок проекта 636.3 «Варшавянка». Первая серия также из шести субмарин строилась с 2010 по 2016 годы для Черноморского флота ВМФ России.