РБК: ВЭБ.РФ привлек бывшего конгрессмена Суини для лоббирования интересов в США

Международный центр правовой защиты (МЦПЗ), действующий от имени ВЭБ.РФ, заключил контракт на лоббирование интересов банка в США с республиканцем бывшим конгрессменом Джоном Суини, сообщает РБК со ссылкой на данные Минюста США.

За это готовы заплатить $62,5 тыс. в месяц, контракт рассчитан на один год, до конца июля 2020 года. Гендиректор МЦПЗ Андрей Кондаков подтвердил изданию информацию, что организация выступает агентом ВЭБа, но не стал комментировать подробности договора.

Господин Суини будет оказывать госкорпорации юридические услуги, которые также могут включать встречи с чиновниками по вопросам «потенциально новых санкций». В июле ВЭБ.РФ также подписала аналогичный контракт с юридической фирмой White & Case.

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В ВЭБ.РФ объяснили контракт желанием следить за законопроектами о новых санкциях. «К новым санкциям мы относимся так: мы их отслеживаем, мы, конечно, считаем, что дополнительные санкции будут вредить всем, не только ВЭБу, но и другим компаниям, в том числе и американским»,— сказал РБК старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Кроснов. Также в банке хотят говорить с американцами о новой повестке, статусе госкорпорации и потенциально новых совместных проектах.

ВЭБ находится под секторальными санкциями США с 2014 года. Банк не может привлекать у американцев долговое финансирование сроком более 14 дней. МЦПЗ известен тем, что координировал юридическую защиту России в международном деле ЮКОСа.

По данным “Ъ”, правительство готовится продлить действующую до 2021 года норму Налогового кодекса, благодаря которой санкционные госкомпании могут не платить налог на прибыль при продаже долей своих дочерних структур.

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