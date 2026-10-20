Задержан экс-глава департамента по борьбе с коррупцией Свердловской области

Ильхам Ширалиев получил два высших образования в Нижнем Новгороде. До 2016 года работал в ФССП и Минюстах Москвы и Нижегородской области. Затем перешел на работу в Свердловскую область, где в разное время занимал посты директора Контрольного департамента губернатора и правительства региона, замруководителя администрации губернатора. В 2022 году он возглавил региональный департамент противодействия коррупции и контроля.