Задержан экс-глава департамента по борьбе с коррупцией Свердловской области
Правоохранительные органы задержали в Нижнем Новгороде бывшего главу департамента по борьбе с коррупцией Свердловской области Ильхама Ширалиева по обвинению во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщил источник «Ъ-Урал».
Ильхама Ширалиева подозревают в получении около 9 млн руб. от фактического руководителя одной из девелоперских компаний. Деньги передавались наличными в ресторанах, кафе и банях Екатеринбурга.
За вознаграждение подозреваемый якобы добивался, чтобы областной Фонд жилищного строительства заключал контракты на приобретение квартир преимущественно с этой организацией.
По данным источника, в 2020–2024 годах фонд заключил с девелоперской компанией более 190 контрактов на общую сумму свыше 1 млрд руб.
Ильхам Ширалиев получил два высших образования в Нижнем Новгороде. До 2016 года работал в ФССП и Минюстах Москвы и Нижегородской области. Затем перешел на работу в Свердловскую область, где в разное время занимал посты директора Контрольного департамента губернатора и правительства региона, замруководителя администрации губернатора. В 2022 году он возглавил региональный департамент противодействия коррупции и контроля.