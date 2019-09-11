РБК: бывшие акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями по делу

В Гаагском суде 23–24 и 30 сентября пройдут слушания по международному делу ЮКОСа, сообщает РБК. Бывшие акционеры компании (Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, владели 70,5% ЮКОСа) требуют восстановить арбитражное решение о выплате им $50 млрд компенсации. Экс-акционеры утверждают, что Россия заключила секретные соглашения с проходящими по делу свидетелями, чтобы те дали показания в ее пользу.

РБК ссылается на 643 страницы документов, поданных компаниями в международный суд. Бывшие акционеры ЮКОСа уверены, в частности, что российские власти убедили заключить сделку с государственным прокурором одного из свидетелей — экс-главу правового управления ЮКОСа Дмитрия Гололобова. В обмен якобы предложили снять с него все обвинения, если он подпишет свидетельские показания. Господин Гололобов подтверждал, что уголовное дело против него закрыли после дачи показаний, но уверял, что на их содержание это не повлияло.

По трем свидетелям у бывших акционеров нет конкретных доказательств сговора с Россией. Экс-акционеры пишут, что секретную сделку с высокой долей вероятности также заключили бывший директор трастовой компании RTT Гитас Анилионис и старший специалист RTT Аркадий Захаров. В обмен на это им якобы пообещали не предъявлять обвинения в рамках российского дела ЮКОСа.

Еще один свидетель, бизнесмен Евгений Рыбин (проходил потерпевшим в деле экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина), тоже, «судя по всему, принял условия Кремля», уверены бывшие акционеры. Они уточняют, что условия сделки им неизвестны, но, по их мнению, в обмен на сотрудничество сын бизнесмена получил пост директора в российской оборонной компании (Вадим Рыбин возглавляет завод им. Я. М. Свердлова, входящий в «Ростех»).

Россия пока не обнародовала ответ на документы бывших акционеров ЮКОСа, но предоставила Гаагскому суду несколько дополнительных экспертных заключений, сообщил РБК гендиректор Международного центра правовой защиты (координирует защиту интересов России) Андрей Кондаков. По его словам, бывшие акционеры ЮКОСа подали документы с грубыми процедурными нарушениями. Говоря об их предположениях насчет секретных сделок, он сказал, что «домыслы не комментирует». Решение апелляционного суда Гааги по делу может быть вынесено в 2020 году.