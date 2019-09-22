СМИ: Саудовская Аравия хочет доказать роль Ирана в атаках на НПЗ с помощью данных GPS

Специалисты по оружию проводят экспертизу GPS систем, обнаруженных после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Как сообщают источники The Wall Street Journal, они пытаются выявить их происхождение и траекторию полета.

По данным источника газеты, системы GPS могут позволить следователям определить путь полета беспилотников и ракет до их пусковых площадок, которые, по мнению саудовских и американских чиновников, находятся в Иране. В ходе экспертизы представители Эр-Рияда и Вашингтона хотят получить неопровержимые доказательства своих обвинений, чтобы получить поддержку мирового сообщества. Экспертизу обломков проводят специалисты из США, Франции и ООН.

Напомним, 14 сентября два саудовских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс атаковали беспилотники. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран. Министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру 18 сентября.

Президент США Дональд Трамп 20 сентября объявил о новых санкциях в отношении Ирана, а также одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток.

О новых санкциях в отношении Ирана — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».