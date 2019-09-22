В Конгрессе США допускают импичмент Трампа

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф сообщил CNN, что если давление президента США Дональда Трампа на украинского лидера будет доказано, то импичмент будет единственным возможным исходом.

Господин Трамп сказал журналистам, что подумает, как обнародовать содержание диалога с президентом Украины. По его словам, «это был прекрасный разговор, лучше и не придумаешь».

Напомним, источники The Wall Street Journal сообщали, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп потребовал, чтобы господин Зеленский начал расследование против сына бывшего вице-президент США Джо Байдена Хантера. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что беседа лидеров двух стран «дружеской», и «никакого давления не было».

Господин Байден обвинил президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью и поддержал расследование Конгресса по содержанию телефонного разговора. Он также заявлял, что президент может быть подвергнут импичменту.

Подробности — в публикации “Ъ” «Адвокат Дональда Трампа взял украинский след».