Байден поддержал расследование Конгресса в отношении Трампа из-за его звонка Зеленскому

Бывший вице-президент США Джо Байден обвинил президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью и поддержал расследование Конгресса по содержанию телефонного разговора господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает CNN. Кроме того, экс-вице-президент призвал господина Трампа опубликовать стенограмму его разговора с президентом Украины.

«Он (президент США.— “Ъ”) злоупотребляет властью везде, где ему заблагорассудится. Когда он видит угрозу своей должности, он сделает все, что должен»,— заявил господин Байден. По его словам, президент может быть подвергнут импичменту, «но сейчас я не стану высказывать каких-то суждений на этот счет». Кроме того, экс-вице-президент призвал господина Трампа опубликовать стенограмму его разговора с президентом Украины.

Ранее господин Трамп раскрыл детали разговора с господином Зеленским. Касаясь требований бывшего вице-президента США уволить украинского прокурора, который расследовал деятельность его сына, господин Трамп обвинил демократов в искажении беседы.

Напомним, источники The Wall Street Journal сообщали, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп потребовал, чтобы господин Зеленский начал расследование против сына господина Байдена Хантера. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что беседа лидеров двух стран «дружеской», и «никакого давления не было».

О подозрениях — в публикации “Ъ” «Адвокат Дональда Трампа взял украинский след».