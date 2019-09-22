ВТБ восстановил работу интернет-банка после сбоя. Как сообщает пресс-служба банка, работа других сервисов также полностью восстановлена.

«Работа мобильного банка и других систем полностью восстановлена. Мы ещё раз приносим всем нашим клиентам самые искренние извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении.

Интернет-банк ВТБ был временно недоступен для пользователей днем 22 сентября. В мобильном приложении банка при попытке входа появлялось сообщение об ошибке. Как следует из данных сервиса Downdetector, больше всего жалоб поступило около 16:00.