Интернет-банк ВТБ недоступен для пользователей

Интернет-банк ВТБ временно не доступен для пользователей. На странице сервиса отмечено, что ВТБ «работает над улучшениями в интернет-банке».

В мобильном приложении банка при попытке входа появляется сообщение об ошибке. «Система находится на профилактике, попробуйте зайти позднее»,— отмечено в сообщении.

«В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе мобильного банка ВТБ. Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства. Сейчас ведутся работы по восстановлению системы. Мы рассчитываем, что они будут окончены в ближайшее время»,— заявили “Ъ” в пресс-службе банка.