В Иркутске задержали четырех сторонников шамана, который шел «изгонять Путина»

Четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву «изгнать Владимира Путина», задержали в Иркутске. Как сообщил «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, причиной задержания Евгения Ростокина (известен как Женя Ворон) и троих его соратников стала жалоба соседей на драку.

«Он (Евгений Ростокин — прим.) в отделе, доставлен со спутниками якобы по жалобе соседей на драку, сейчас у него и спутников возьмут объяснения. Никто там не дрался, они были на съемной квартире, четверо всего»,— сказал господин Прянишников.

Напомним, господин Габышев с мая 2019 года шел в Москву, чтобы «изгнать Путина-беса». За время похода к нему присоединилось множество сторонников, по пути он участвовал в митингах и снимался в YouTube-роликах.

19 сентября шамана задержали в Бурятии. Появилась информация о его заключении в психоневрологический диспансер, но она не подтвердилась. На днях стало известно, что в отношении шамана 12 сентября было возбуждено уголовное дело за «призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Якутские сотрудники спецслужб избрали меру пресечения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении».

Подробнее о деле в отношении шамана — в материале “Ъ FM” «Танцы с бубном могут стать экстремизмом».