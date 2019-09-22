Иран готовится к совместным учениям с Россией и, по слухам, налету на Саудовскую Аравию

Иран совместно с Россией и Китаем проведет военно-морские учения. Об этом сообщило полуофициальное иранское агентство Tasnim со ссылкой на бригадного генерала Гадира Незами, заместителя начальника генерального штаба иранских вооруженных сил.

По словам генерала, учения будут проведены «в ближайшее время» в северной части Индийского океана. Как отмечает агентство Bloomberg, иранская сторона особо оговорила, что учения не будут проводиться в Персидском заливе. Отмечено также, что заявление о предстоящих учениях последовало менее чем через сутки после того, как американские власти объявили о направлении своих войск и вооружений в регион.

Тем временем объявившие о прекращении операций с участием дронов и ракет йеменские повстанцы сообщили западным дипломатам, что Иран готовится к новой операции против Саудовской Аравии с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal. В официальных заявлениях представители хуситов, которых в йеменском конфликте поддерживает именно Иран, говорят, что не делали ничего подобного, но, в неофициальных разговорах, согласно WSJ, говорят, что предупредили Запад о возможном нападении. Эти данные уже переданы в Вашингтон и Эр-Рияд, сообщают источники газеты.

Напомним, поводом для новой напряженности в регионе стала атака беспилотников на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Ответственность за удары взяли на себя йеменские хуситы. США и Саудовская Аравия обвинили в нападении Иран. Тегеран свою причастность к инциденту отрицает. Вашингтон ввел новые экономические санкции в отношении Ирана и одобрил отправку дополнительных войск и военной техники в регион. В Иране планы США назвали «позерством».

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».

Андрей Келекеев