В Архангельске 2 тысячи человек вышли на акцию против строительства полигона в Шиесе

В Архангельске на согласованный митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе пришли две тысячи человек, сообщило местное издание 29.ru. Три участницы акции были задержаны. Аналогичные акции прошли в нескольких десятках городов России.

Как отмечает издание, прошедшая акция стала пятым крупным антимусорным митингом в Архангельске и первым после летнего перерыва. Участники выступали также против действия властей, связанных с «мусорной реформой», звучали требования отставки губернатора области Игоря Орлова.

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На акции протеста были задержаны экоактивистка Елизавета Хатанзейская, руководитель приюта «Мата-Мата» Елена Фокина и волонтер Юлия Чапурина. Девушки задержаны по статье о нарушении правил проведения митингов (20.2 КоАП) за участие в шествии и митинге в Архангельске 7 апреля.

Ранее активисты движения «Поморье — не помойка» объявили 22 сентября единым днем протеста. Так аналогичные митинги сегодня прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Белгороде, Кирове, Северодвинске, Сыктывкаре, Казани, Челябинске, Нижнем Новгороде. Участники акций протестовали против строительства мусоросжигательных заводов, повышения тарифов на вывоз отходов, «мусорной» реформы и проекта строительства полигона в Шиесе.

Напомним, проект строительства комплекса по обращению с отходами на железнодорожной станции Шиес в Архангельской области был категорически воспринят местными жителями и вызвал волну протестов, не утихающих с октября прошлого года. Согласно проекту, на строящийся комплекс будут вывозиться коммунальные отходы из Москвы. В июне 2019 года президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей региона при строительстве полигона в этом месте.

Как чужой мусор сделал непримиримыми врагами жителей Архангельской области и чиновников — в материале “Ъ” «“Это тайга, а не Манежная площадь”».

О том, как РЖД может заработать на вывозе мусора из Москвы 20 млрд руб., — в материале “Ъ” «Свалка дороже угля».