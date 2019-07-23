Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области о строительстве полигона «Шиес»

Президент России Владимир Путин дал поручение учесть мнение жителей Архангельской области по поводу строительства мусорного полигона «Шиес», говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения назначены губернатор Архангельской области Игорь Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин. Они должны подготовить доклад до 1 сентября 2019 года.

Жители Архангельской области протестуют против завоза отходов из Москвы и строительства мусорного полигона в районе станции Шиес с декабря 2018 года. 16 мая президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, пообещал обсудить эту проблему и с главой Архангельской области, и с мэром Москвы. По его мнению, решения о вывозе мусора должны приниматься так, чтобы не вредить людям.

Почему строительство полигона вызвало массовые протесты — в материале “Ъ” «Это тайга, а не Манежная площадь».

О планах губернатора Архангельской области на полигон и на предстоящие выборы — в интервью “Ъ”.